La temporada de Valencia Basket viene siendo excepcional. El batacazo en una Copa del Rey en la que se veían en la final fue duro. Sin embargo, el balance por el momento es positivo. Los de Pedro Martínez encaran la recta final, pero la dirección deportiva ya va tomando notas de cara al verano. Jugadores como Matt Costello, Braxton Key, Nate Reuvers y Omari Moore acaban contrato y ya hay ideas sobre su futuro.

Dos posibles salidas en el mercado de fichajes de Valencia Basket

El Valencia Basket ya va tomando posiciones de cara a moverse en el mercado de fichajes. El primer reto, antes de meterse en materia de traspasos, es saber qué hacer con los jugadores que acaban contrato. Acorde a las informaciones del portal Encestando ya hay algunas ideas claras. Uno de los que tiene más visos de salir es el ‘temporero’ Braxton Key. Su buen rendimiento parece no evitar su marcha estival, pero no es el único.

Uno de los jugadores con más ascendencia ACB y Euroliga dentro del vestuario del Valencia Basket podría decir adiós. Matt Costello ha bajado sus prestaciones este curso y podría no haberse ganado la renovación. Las informaciones del medio hablan de jugador prescindible y su continuidad podría estar más lejos que cerca. Desde luego que el juego interior valenciano es un polvorín en el mercado de fichajes.

Los dos jugadores que interesan y mucho al club para su proyecto Euroliga

Las informaciones no solo hablan de posibles salidas del Valencia Basket en el mercado de fichajes, también de renovaciones en ciernes. Por el momento se desconocen las intenciones de los jugadores, parte clave para su continuidad. Sin embargo, lo que sí se sabe es la intención del conjunto del Roig Arena de renovarlos.

Los dos jugadores que el Valencia Basket buscará retener en el mercado de fichajes son Omari Moore y Nate Reuvers. Su rendimiento ha sido realmente notable. El pívot se ha revelado este curso como un puntal del cuadro. Su capacidad intimidatoria no le resta para ser un center móvil y con mano. Un interior moderno muy útil en los tiempos que corren. En el caso del talentoso anotador, su condición de extracomunitario le ha mermado. No obstante, cuando ha estado sobre el parquet, ha demostrado una capacidad técnica y física de máxima élite.