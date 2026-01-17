El duelo por la primera plaza de la Liga Endesa ACB se disputará en un duelo entre Real Madrid Baloncesto y Valencia Basket tras una jornada Euroliga con suerte dispar. Los blancos vienen de ganar al Barça liderados por Tavares y Garuba, mientras que los taronjas sucumbieron en Turquía ante Fenerbahce a pesar del gran partido de Nate Reuvers y Jaime Pradilla.

Nate Reuvers, el nombre propio de Valencia Basket y no solo por sus números

El nivel que viene mostrando este curso Nate Reuvers está muy por encima de las expectativas que los seguidores de Valencia Basket habían puesto en él. Sus últimos partidos son excelsos. Además, en un momento en la que las bajas han asolado la pintura. No obstante, el último frente a Fenerbahce, con 17pts, 7reb y 19PIR, ha sido la confirmación de un crecimiento enorme. A pesar de su exhibición, una duda recorre la previa del partido de Liga Endesa ACB contra el Real Madrid Baloncesto.

Nate Reuvers llegó al partido frente a Fenerbahce cogido con pinzas. El pívot estaba con dolencias. Sin embargo, parece que estas no impidieron que se saliera en Euroliga. Su rendimiento hizo que a pesar de los problemas físicos, estuviera en pista 25 minutos. El interior taronja ya es un jugador crucial en la rotación de Pedro Martínez. Eso sí, habrá que ver su estado tras la hazaña. El duelo frente al Real Madrid por el liderato de la Liga Endesa deja luces y sombras para él.

Nate Reuvers y un partido clave de Liga Endesa ACB: pros y contras

Las dudas previas al choque de Euroliga y sus 25 minutos hacen pensar que pueda perderse el choque de ACB. No obstante, a buen seguro que Nate Reuvers es una baza muy interesante para el Valencia Basket. Más allá del nivel que viene sosteniendo, es un perfil que suele hacérsele bola a Edy Tavares. El Real Madrid, que podría ver en Garuba un emparejamiento más adecuado, podría ganar muchos enteros si el taronja finalmente no puede jugar el encuentro de Liga Endesa.

Últimos 5 encuentros de Nate Reuvers