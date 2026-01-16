Cada carrera, ya sea en NBA, Euroliga o solo ligas nacionales como Liga Endesa ACB, Primera FEB y sus homónimos en otros países, sigue un sendero bien diferenciado. Además, cada vez, parece que los jugadores toman caminos más rocambolescos. Pasos por ligas como la australiana, estancias en Asia o saltos entre canteras europeas y baloncesto universitario son algunas de las nuevas realidades.

El joven que explotó en Liga Endesa ACB y descendió a los infiernos en Euroliga

A pesar de que cada carrera es única, sigue habiendo historias realmente destacables en torno a los pasos que sigue un jugador. En este sentido, alguien que pasa de estrella a renegado, que se retira y vuelve y que ahora viaja a China, merece tener su cuota de pantalla. Kyle Guy vuelve a estar entre las noticias en el mundo del baloncesto. El jugador que impresionó en Liga Endesa ACB, con el Real Madrid Baloncesto estando siempre ojo avizor, da otro giro de guion.

Kyle Guy has left the Boom for an opportunity to continue playing in China, per league sources.https://t.co/W9HNXjXiVr — Scott Agness (@ScottAgness) January 15, 2026

Kyle Guy nunca acabó de asentarse en la NBA, pero sus números en G-League le hicieron un hueco en Joventut de Badalona en Liga Endesa, donde tiró la puerta abajo. Su determinación para anotar, con partidos de playoffs ACB de 30 puntos contra el Real Madrid Baloncesto o 36 frente a Baskonia, le hicieron dar el salto a la Euroliga. Su suerte en Panathinaikos se torció y ya es conocido el trato Ergin Ataman a los jugadores que no le encajan. De ahí, su regreso a mitad de curso.

A partir de ahí, donde mejor lugar para reencontrarse que el sitio donde un día brillaste, la Liga Endesa. El escolta volvió a ACB, en este caso a las filas de Tenerife. Por momentos volvió la magia, pero, por X o por Y, con 26 años, decidió retirarse para hacerse entrenador en la Universidad de Virginia, su casa en sus primeros pasos como jugador. No tardó mucho en cambiar de idea y regresó a las pistas de la mano de Indiana Mad Ants, equipo de la G-League asociado a Pacers. Su siguiente paso, China.

Kyle Guy has left the team via buyout to pursue an international opportunity.



Thank you for everything, Kyle 💙 pic.twitter.com/LNKruD2Owk — Noblesville Boom (@noblesvilleboom) January 15, 2026

El Real Madrid Baloncesto vio en Kyle Guy un sustituto de Jaycee Carroll

Las informaciones del periodista americano Scott Agness sobre el futuro en China de Kyle Guy aún están por concretarse. Por el momento, se desconoce el equipo. Sin embargo, el nivel del torneo hace pensar en qué hubiera sucedido si el escolta hubiera acabado en las filas del Real Madrid Baloncesto. Al igual que en su día sucedió con Jaycee Carrol, el tirador americano también brilló en las islas en ACB, pero en este caso, nunca acabó llegando a uno de los gigantes de Liga Endesa.

🤪 La 𝐋𝐎𝐂𝐔𝐑𝐀 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐙𝐎 no podía terminar de otra forma para Kyle Guy que otra exhibición anotadora para ayudar a que Lenovo Tenerife @CB1939Canarias se llevase el encuentro:



2⃣5⃣ puntos

5⃣ triples

2⃣5⃣ valoración#LigaEndesa | @kylejguy #ListosParaRomperla pic.twitter.com/1V90RKESqE — Liga Endesa (@ACBCOM) April 2, 2024

El Real Madrid Baloncesto, después de un largo tiempo sin reemplazar la figura de Jaycee Carroll, decidió a apostar por David Kramer. Tanto el alemán, como Kyle Guy son algo más que un tirador puro. Sin embargo, los blancos parecían ver en ellos una trayectoria similar. Ambos destacados en Liga Endesa ACB, los dos con buen rendimiento en Tenerife, caminos parecidos a los que en su día siguió Carroll, procedente de Gran Canaria. Eso sí, el escolta americano sonó con mucha más fuerza en la etapa previa a CB Canarias. Por el momento, la apuesta actual por el germano no está acabando de funcionar.