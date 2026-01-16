El clásico de Euroliga está a escasas horas de producirse y tanto Barça Basket como Real Madrid Baloncesto ya ultiman los preparativos de un duelo por todo lo alto. Xavi Pascual y Sergio Scariolo, a buen seguro, que han hecho un trabajo exhaustivo sobre el rival. Sin embargo, difieren notablemente en su análisis.

Sergio Scariolo espera un clásico Euroliga y Xavi Pascual otro totalmente diferente

La perspectiva del técnico del Barça Basket es clara y trata de ajustarse a la estadística. Todo el mundo sabe que Xavi Pascual es un técnico con un especial fervor por la defensa. Sin embargo, parece tener asumido que el clásico Euroliga discurrirá por otros senderos: “La teoría dice que el Real Madrid le mete puntos a todo el mundo, da la sensación de que si queremos ganar, tenemos que anotar. Tiene pinta que el partido se tiene que mover entre 90 y 100 puntos“. Sergio Scariolo parece esperar otro tipo de duelo.

💬 @SergioScariolo: “Es un partido muy importante para la clasificación”. — Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) January 15, 2026

Mientras que Xavi Pascual y su Barça Basket parecen visualizar un tanteo alto y en sus palabras se esboza la idea de que ganará quién más anote, la perspectiva del técnico del Real Madrid Baloncesto nada tiene que ver: “En los dos Clásicos anteriores hemos metido más de cien puntos de media y esperamos que esto no vuelva a pasar (…) Los puntos de referencia son una anotación muy alta, que es probable que los equipos irán reduciendo porque se conocen más”.

Real Madrid Baloncesto y Barça Basket se miden en una semana marcada, también, por las diferencias institucionales

Los entrenadores de Real Madrid Baloncesto y Barça Basket difieren notablemente en el planteamiento de partido. Sin embargo, paradigmáticamente, las entidades llevan días sumidas en una polémica con posturas enfrentadas. El club cuyo director de banquillo es Sergio Scariolo parece haber hecho una apuesta clara por la NBA en lugar de la Euroliga, eso sí, el técnico no se ha mojado: “a nivel competición me divierto en esta Euroliga, pero también he pasado tres años fantásticos en la NBA“.

The love doesn’t stop at away games. pic.twitter.com/2XoIkcnta1 — EuroLeague (@EuroLeague) January 15, 2026

Por su lado, el Barça Basket dio la campanada hace unos días justo por lo opuesto. El conjunto de Xavi Pascual parecía seguir de la mano al Real Madrid Baloncesto en su cruzada NBA. Sin embargo, hace días que la información de su renovación por diez años con Euroliga cambió la correlación de fuerzas en el panorama. Los blancos se quedan solos respecto a los clubes de la Euroleague, pero se alían con futuras nuevas potencias como Manchester City o PSG.