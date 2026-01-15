El 2026 ha arrancado por todo lo alto. Mañana, viernes 17 de enero, podremos ver el que será el segundo Clásico en lo que va de año. El primero, correspondiente a la Liga Endesa, se lo llevó el Barça Basket tras una exhibición ofensiva de ambos equipos. Tanto Real Madrid como Barça Basket, dirigidos desde hace pocas semanas por Xavi Pascual, buscan ahora afinar sus defensas a medida que se acerca el tramo más determinante de la temporada.

El equilibrio con Kevin Punter: de generador a generado

Xavi Pascual ha lavado la cara al Barça Basket. Superado el periodo de euforia inicial, se hace evidente que, pese a contar ahora con una plantilla mucho más competitiva, el equipo sigue presentando carencias: perfiles repetidos y roles mal definidos por la falta de jugadores con determinadas capacidades. Aun así, el Barça avanza firme, camino de ser cabeza de serie en la Copa del Rey y en plena pelea por evitar el play-in de la Euroliga. Hay, sin embargo, un aspecto que preocupa especialmente al técnico azulgrana y que se ha hecho evidente en los partidos clave: Kevin Punter es el principal punto débil del equipo en defensa.

El Barça ha empezado a recuperar efectivos como Brizuela, Laprovittola y Vesely, mientras que a Clyburn aún le quedan algunas semanas. Durante este periodo, Punter ha sido prácticamente el único generador ofensivo del equipo. Sin embargo, en el último Clásico se produjo una decisión controvertida que sorprendió a muchos: Laprovittola fue quien disputó los minutos finales, con Punter en el banquillo. El argentino ofreció una gran versión ofensiva y permitió a Pascual prescindir de su estrella, evitando que el rival la castigara una y otra vez en cada emparejamiento defensivo.

Segundo Barça Basket–Real Madrid en Euroliga: un Clásico con mucho más en juego

Cómo resolverá Xavi Pascual la situación defensiva de Punter será uno de los grandes alicientes del Clásico de este viernes. En el otro lado, el Real Madrid también debe ajustar sus emparejamientos defensivos. El propio Punter no tuvo problemas en castigar a Alberto Abalde en cada ataque blaugrana. El reconvertido especialista defensivo blanco sufrió ante el talento del escolta estadounidense, que en 23 minutos se fue hasta los 19 puntos.

El último aspecto clave será comprobar qué papel otorga el técnico azulgrana a Jan Vesely dentro de la rotación. En ausencia del pívot checo, Willy Hernangómez y Fall solventaron la papeleta imponiéndose en la lucha por el rebote, con un balance de 23-27. Hasta 10 capturas firmó el pívot español, por 7 de Fall, mientras que Parra aportó otras 7 en una estadística que acabó siendo decisiva para entender el resultado final.