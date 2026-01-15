Después de ser premiado por la Euroliga con varios reconocimientos colectivos e individuales, Valencia Basket afronta una nueva semana europea con el objetivo de mantenerse en puestos altos de la tabla. Para ello, el próximo rival será el Fenerbahce de Jasikevicius, que cuenta con un jugador clave lesionado y con su futuro todavía por resolver en la entidad turca.

La lesión de Bonzie Colson puede beneficiar a Valencia Basket

Bonzie Colson estará fuera de las pistas durante aproximadamente tres semanas debido a una distensión en el tendón rotuliano derecho, lesión que sufrió en el partido contra Dubái de la jornada 21 de la Euroliga. El alero de 29 años tuvo que abandonar el encuentro antes de tiempo, tras jugar solo 9 minutos y 42 segundos y anotar dos puntos. Su ausencia se suma a la ya larga lista de lesionados del Fenerbahce, que incluye a jugadores como Scottie Wilbekin, Onuralp Bitim, Arturs Zagars y Jilson Bango.

El interior estadounidense es una baja sensible para el conjunto de Jasikevicius, y Valencia Basket puede aprovecharlo. Colson se ha convertido en un jugador fundamental en la plantilla, promediando esta temporada 9,2 puntos, 3,1 rebotes y 0,9 asistencias por partido. Su ausencia supone un desafío importante para Fenerbahce, que actualmente se encuentra quinto en la clasificación con un balance de 13-7.

El futuro de Bonzie Colson en la Euroliga con Fenerbahçe

El futuro de Bonzie Colson en el Fenerbahce sigue siendo uno de los temas más comentados en Turquía. Según el periodista Andrea Calzoni, el interior estadounidense tiene una opción en su contrato para extender su vinculación por una temporada más, pero ambas partes están negociando un acuerdo plurianual que le dé estabilidad y le permita seguir siendo un pilar del proyecto.

Además, según medios locales turcos, Jasikevicius ha dejado claro ante la directiva que la prioridad debe ser renovar el contrato de Colson, que finaliza en junio de 2026. El jugador americano ha ido creciendo desde la llegada del técnico al banquillo y ahora mismo es una pieza clave en la rotación, aportando tanto en defensa como en ataque.

¿Por qué le puede venir bien a Valencia Basket la baja de Bonzie Colson?

La lesión de Colson abre una oportunidad para que Valencia Basket domine el juego interior, una de las pocas debilidades del conjunto taronja, ya que los de Jasikevicius pierden a uno de sus mejores reboteadores. Con Reuvers fuera por lesión, otros interiores con menos protagonismo, como Yankuba Sima, tendrán que asumir más minutos y pueden beneficiarse de esta ausencia, especialmente en la lucha por los rebotes.