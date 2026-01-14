Valencia Basket cuenta con una plantilla repleta de buenos jugadores, en la que cada semana destaca uno diferente. Uno de los mayores talentos del club, considerado su futuro, ha vivido una semana como una auténtica montaña rusa: pasando de ser un descarte en Euroliga, a ser elegido mejor jugador joven del continente y, ahora, se presenta como una amenaza ofensiva para sus rivales.

Valencia Basket gana en ACB con un estelar Sergio De Larrea

Sergio De Larrea brilló en la victoria de Valencia Basket ante Casademont Zaragoza por 115-73 en el partido aplazado de la jornada 10. El joven base fue clave en el inicio del encuentro, con dos triples seguidos que marcaron el ritmo del equipo taronja y pusieron rápidamente a Zaragoza a la defensiva. Su actuación se consolidó con 14 puntos, 5 asistencias, 4 rebotes, 2 recuperaciones y 2 tapones, alcanzando un récord personal de 25 de valoración en ACB.

Valencia Basket hizo frente al cansancio debido a un calendario tan exigente y a la lesión de Nate Reuvers. En este contexto, la gestión de minutos de Pedro Martínez favoreció a Sergio De Larrea en este encuentro, quien mostró una gran versión dirigiendo al equipo y apoyándose en la línea exterior con Omari Moore y Jean Montero, creando química de cara al próximo duelo de Euroliga contra Fenerbahçe.

La semana de Sergio De Larrea en Valencia Basket

Sergio De Larrea ha vivido una semana de contrastes que ilustra perfectamente su progresión como jugador en Valencia Basket. Pasó de ser uno de los descartes frente al AS Mónaco en Euroliga a marcar un récord personal en ACB ante Casademont Zaragoza, y ahora tiene opciones de ser titular ante Fenerbahçe, consolidándose como una de las amenazas ofensivas del equipo.

Además, De Larrea ha sido nombrado mejor jugador joven emergente de la Euroliga, lo que refleja cómo ha sabido aprovechar sus minutos limitados para impactar en el juego. A pesar de ser uno de los jugadores con menos tiempo en pista en la competición, el joven base español promedia 4,7 puntos, 1,9 rebotes y 3,1 asistencias por partido.

Los premios de la Euroliga para Valencia Basket

Aparte del reconocimiento a Sergio De Larrea, la temporada de Valencia Basket ha recibido más distinciones por parte de la Euroliga. El conjunto taronja fue declarado el equipo más sorprendente y divertido de la primera vuelta, mientras que Pedro Martínez fue elegido como el mejor técnico de toda la competición.