Son muchos los jugadores del baloncesto formativo en España de los que merece la pena hablar. Ahora, tras los últimos encuentros del Next Gen Euroleague bien merece la pena hablar de los jugadores del Real Madrid Fabian Kayser e Ilia Frolov. Sin embargo, haciendo menos ruido, hay un talento español en Valencia Basket que tampoco se puede escapar del radar.

Tras de Sergio De Larrea sigue el legado en Valencia Basket

Mientras Sergio De Larrea sigue creciendo a pasos agigantados que le han puesto en el candelero de rumores con Real Madrid y la NBA de fondo, hay otro talento taronja que comienza a asomar la cabeza. Al igual que el vallisoletano del primer equipo del Valencia Basket, Guillem Tazo juega en la posición de base y sus actuaciones este curso, tanto en Liga U22, como en Next Gen Euroleague, bien merecen ser destacadas.

El Valencia Basket mira con ilusión la progresión de Guillem Tazo y no es para menos. En la jornada doble de 27 y 28 de febrero firmó 19 puntos, 5 asistencias y 3 rebotes en un duelo igualadísimo frente a Zalgiris y 12 puntos, 4 asistencias y 4 rebotes contra el conjunto Next Gen, en un partido perdido por 33 puntos y en el que el playmaker fue de los pocos que pudo presentar batalla. Su determinación en partidos clave y su capacidad para dar la cara frente a rivales de una entidad superior le sitúan como referencia de la cantera taronja.

¿Cómo juega este talento de la cantera taronja?

Guillem Tazo es de la generación 2009, es decir, junior de primer año. A pesar de no estar ni al borde de finalizar su etapa formativa, ya destaca en el combinado de la Liga U22 de Valencia Basket. Este diamante en bruto, que apenas juega 20 minutos por partido, sabe lo que es superar los 20 de valoración en la nueva competición nacional. Sin embargo, más allá de sus buenos guarismos, su forma de jugar es lo que verdaderamente hace presagiar un techo elevado.

La perla de Valencia Basket comparte cualidades con Sergio De Larrea, pero también se diferencia notablemente en otras. Guillem Tazo, como su compañero de club, es un base cerebral. Su estilo pausado, focalizado en la lectura táctica se asemeja en algunas cosas al de la perla del primer equipo. Un jugador ciertamente lento, pero con gran interpretación de las ventajas.

La base física de Guillem Tazo es menor, 1.91, aunque el uso de su cuerpo en situaciones de bloqueo directo y penetración es realmente interesante. Unas cualidades que le hacen un talento totalmente ‘contracultural‘. Uno de sus grandes debe es el tiro exterior. No se prodiga, pero tampoco tiene buenos porcentajes. Además, a diferencia de la promesa de Sergio De Larrea, su tiro requiere más tiempo y es menos estable en sus saltos para ejecutar. Por el momento, en caso de lanzar suele ser a pies quietos, en ningún caso emplea el fadeaway.