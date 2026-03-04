El Valencia Basket continúa su camino en la Euroliga y se enfrenta a un equipo que en el partido de ida fue un auténtico dolor de cabeza, con un jugador que llega en dinámica de MVP y motivado tras toda la rumorología que le ha rodeado en las últimas semanas. Pedro Martínez, que ya destacó su rendimiento en el encuentro de ida, tratará de frenarlo ahora en su mejor estado de forma de la temporada.

Sylvain Francisco en modo MVP en medio de rumores de fichaje

Sylvain Francisco llega en un momento espectacular de forma justo antes de enfrentarse al Valencia Basket. El base francés ha firmado una semana sensacional, siendo nombrado MVP de la Jornada 29 tras liderar al Zalgiris Kaunas en la victoria sobre Olympiacos con 23 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y 2 tapones, alcanzando una valoración de 36. Es el segundo MVP de la temporada para Francisco, después de haberse llevado el de la jornada 9.

Apenas dos días después de recibir este galardón, en la ventana FIBA también fue una pieza clave con la selección francesa, anotando el triple ganador ante Hungría para un 74-71 y, en el siguiente duelo, convirtiéndose en el motor del equipo con 17 puntos y 4 asistencias en la victoria por 98-79, jugando más de 28 minutos. Desde que Francisco desmintió los rumores que lo vinculaban al Barça Basket, ha acumulado una racha que mete miedo al Valencia Basket.

Sylvain Francisco y el partido de ida contra Valencia Basket

En el partido de ida contra el Valencia Basket, Sylvain Francisco volvió a demostrar por qué es la estrella del Zalgiris Kaunas. El francés sumó 15 puntos, 7 asistencias y 2 rebotes en 21 minutos, liderando los momentos decisivos del último cuarto junto a Maodo Lo y Moses Wright. Su acierto en los lanzamientos y su visión de juego permitieron que el Zalgiris cerrara el duelo por 86-77.

Rescatando lo sucedido en el partido de ida, Pedro Martínez, además de elogiar el nivel del base de Zalgiris, se mostró insatisfecho con el control del rebote defensivo de su equipo. Los lituanos dominaron los tableros 41-31, incluyendo 16 rebotes ofensivos que les dieron segundas oportunidades clave: “Hemos cedido muchas segundas oportunidades y así es muy difícil ganar”. El técnico taronja deberá lograr que sus interiores aumenten la intensidad en la pintura para evitar este tipo de situaciones.

¿Cuándo y dónde es el Valencia Basket vs Zalgiris?

El partido entre el Valencia Basket y el Zalgiris Kaunas, correspondiente a la jornada 30 de la Euroliga, se disputará este jueves 5 de marzo a las 20:30 horas en el Roig Arena. El encuentro podrá verse en directo en España a través de Movistar Plus+, concretamente en el canal Deportes 3 (dial 65), plataforma que contiene los derechos de la competición.



