Valencia Basket seguirá su andadura en la Euroliga con un partido frenético ante el equipo más sorprendente en lo que llevamos de competición, que ocupa la primera posición. El conjunto de Pedro Martínez, que llega después de tres victorias consecutivas, quieren seguir en los puestos altos de la tabla, pero para ello deberán vigilar las fortalezas de los lituanos, sobre todo su estrella, que ha recibido el galardón de MVP.

El buen momento de Zalgiris en Euroliga intimida a Valencia Basket

El Valencia Basket se prepara para enfrentarse a uno de los equipos más en forma de Europa y al líder de la Euroliga, el Zalgiris Kaunas. Los lituanos han demostrado un nivel impresionante en sus últimos encuentros, destacando su amplia victoria sobre ASVEL Villeurbanne por 37 puntos. Con un balance de 6-2 tras los primeros ocho partidos de competición, Zalgiris llega con confianza y una rotación sólida que les permite mantener un ritmo alto durante todo el partido.

Zalgiris Kaunas, que también va primero en la liga lituana con un registro de 6-1, tiene jugadores en un gran estado de forma y que Valencia Basket deberá vigilar. Más allá de Sylvain Francisco, que es el referente del equipo, hay otros a destacar: Sivydis, Ulanovas y Wright; aparte de Sleva y Tubelis, que con su intensidad están dando poso al equipo en la rotación.

Sylvain Francisco: la amenaza más potente de Zalgiris contra Valencia Basket

Sylvain Francisco ha comenzado su segunda temporada en el Zalgiris Kaunas a un nivel increíble, consolidándose como el líder del conjunto lituano y uno de los bases más potentes del baloncesto europeo. Su destacada actuación en octubre le ha valido para ser elegido MVP del mes, liderando al equipo con promedios de casi 15 puntos y casi 7 asistencias por encuentro, y con un excelente acierto del 40% en triples.

El base francés ha brillado especialmente en partidos decisivos, como el doble-doble de 23 puntos y 10 asistencias ante Virtus Bolonia, y los 19 puntos y 7 asistencias frente al Bayern Múnich. Su influencia le convierte en la principal amenaza ofensiva del equipo en este tramo de competición, y por lo que Valencia Basket deberá defender si no quiere tropezar en Lituania.

¿Cuándo y dónde es el Zalgiris Kaunas vs Valencia Basket?

El Valencia Basket se enfrenta al Zalgiris Kaunas en la jornada 9 de la Euroliga este viernes 7 de noviembre a las 19:00 horas, en el Žalgirio Arena de Kaunas. El partido se podrá seguir en directo a través de M+ Deportes 3, plataforma que contiene los derechos de la competición.