Las expectativas con este Valencia Basket crecen día tras día. Los valencianos son uno de los mejores ataques de Europa. Además, su estilo es tema de conversación dentro del panorama tanto ACB como Euroliga. El plantel ya venía funcionando, pero fichajes como Omari Moore o Darius Thompson no hacen más que sumar. En este sentido, Braxton Key ya va dejando pinceladas.

La rotación de Valencia Basket en ACB tiene un nuevo integrante

La filosofía de Pedro Martínez es clara y, de nuevo, en ACB, en la victoria contra San Pablo Burgos, volvió a mostrar su cara más coral. El Valencia Basket tuvo hasta 10 jugadores entre los 15 minutos y los 25, nadie superando este tope. Por otro lado, los jugadores número 11 y 12, disputaron más de 10 minutos. Uno fue Brancou Badio, que bien le tuvo que sentar el descanso tras la jornada doble de Euroliga. El otro fue Braxton Key, que se encuentra en un proceso de adaptación que podría ser especialmente corto.

En 11 minutos de juego, Braxton Key no hizo más que aportar al Valencia Basket. La afición valenciana, que estaba preocupada por la situación física de Yankuba Sima y la rotación correspondiente, bien podrá dormir tranquila. En el debut ACB del jugador dejó 5 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 10 de valoración que, en prácticamente una decena de minutos y acabando de bajarse del avión, bien merece reseñarse. Además, en lo colectivo, lejos de desentonar, dejó buenas sensaciones, tanto es así que su +/- fue de +14.

Braxton Key cierra el roster y la pregunta resuena: ¿Cuál es el techo del equipo?

Después de cerrar una jornada doble de Euroliga, más un exigente partido ACB posterior, excelentes, el optimismo se dispara. La llegada de Braxton Key es un poco la confirmación de que ya no hay asuntos pendientes en los despachos. En vista de lo que viene sufriendo el Real Madrid en Europa o de como el Barça pinchó en Liga Endesa tras la acuciante jornada doble de Euroliga, Valencia Basket parece erigirse como la revelación.

El debut ACB de Braxton Key