El Valencia Basket ha incorporado a Braxton Key para reforzar la pintura, con un contrato hasta el final de la presente temporada. Con experiencia en la NBA y una destacada trayectoria en la G-League, donde fue nombrado Jugador Defensivo del Año 2024-25, Key llega al conjunto taronja con el objetivo de cubrir la baja de Sestina, que se ha marchado a Olimpia Milano. En sus primeros días con la elástica ‘taronja’, el americano tiene un pasado con historias curiosas que cabe mencionar.

Braxton Key: el cambio de su apellido que ha llamado la atención en Valencia Basket

Braxton Key decidió cambiar su apellido en 2015 para rendir homenaje a su padre, Eric Key, quien también tuvo una destacada trayectoria en el baloncesto universitario de Estados Unidos. La modificación de su nombre coincidió con su último año de etapa educativa, marcando un antes y un después en su vida personal y deportiva.

Este cambio reflejó su deseo de reconocer la influencia de su padre en su formación y legado familiar. Adoptar el apellido “Key” fue una forma de honrar su historia y los valores que le transmitió. Aunque algunos periodistas indagaron por si hubo un problema familiar para el cambio de su apellido, el nuevo jugador de Valencia Basket nunca quiso dar más detalles sobre este asunto.

Braxton Key: un talento familiar para Valencia Basket

El talento de Braxton Key para el baloncesto tiene raíces familiares profundas. Aparte de su padre, es sobrino de Ralph Sampson, una de las grandes leyendas de la NBA y del baloncesto universitario, conocido por su estatura imponente de 2,24 metros y por haber sido número 1 del Draft de 1983. Sampson, que destacó en la Universidad de Virginia y formó la famosa pareja de hombres altos “las Torres Gemelas” con Hakeem Olajuwon en Houston Rockets, dejó un legado imborrable en Estados Unidos.

Crecer en una familia con este historial en el baloncesto no solo le proporcionó genética, sino también un entorno donde el talento y la pasión por el juego se transmitieron de generación en generación, sentando las bases para que Braxton se convirtiera en una de las promesas más destacadas del baloncesto estadounidense, y ahora jugador de Valencia Basket en un proyecto ambiciosos de Euroliga.

El paso de Braxton Key hasta llegar a Valencia Basket

Braxton Key se formó en las universidades de Alabama y Virginia, donde fue parte del equipo campeón de la NCAA en 2019. Desde 2021, que dio el salto al baloncesto profesional, ha pasado por distintas franquicias de la NBA, como los Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets y Golden State Warriors, combinando esas experiencias con destacadas actuaciones en la G-League, donde se consolidó como uno de los mejores defensores del campeonato.

Sin embargo, Key nunca se llegó a consolidar en la NBA y espera recuperar su mejor nivel en Europa. Antes de llegar al Valencia Basket, el estadounidense tuvo un breve paso por los Memphis Grizzlies, con quienes disputó la pretemporada 2025, pero fue cortado por la franquicia. Ahora, el ala-pívot estadounidense se incorpora al conjunto taronja para aportar energía, intensidad y solidez en la pintura tras la salida de Nate Sestina.