La Euroliga regresa tras unos días marcados por los partidos de la ventanas FIBA. Si bien este impasse podía haber servido para resetear de viejos problemas que acaecían a los clubes, no ha sido así para AS Mónaco. Los del principado llevan tiempo sumidos en una crisis deportiva y económica con pocos precedentes en la competición. Sin embargo, el último episodio ha sido la gota que colma el vaso.

Saltan chispas en el último encuentro Euroliga de AS Mónaco

El encuentro entre Fenerbahce y AS Mónaco se saldó con victoria de los turcos. Si bien el equipo de Saras Jasikevicius es uno de los equipos más en forma de la Euroliga, los monegascos pusieron verdaderamente poca oposición. El equipo liderado por Mike James y Elie Okobo no solo perdió y dio síntomas de fragilidad, sino que dejó imágenes verdaderamente alarmantes entre sus estrellas.

Menudo polvorín debe ser el vestuario de AS Mónaco; Elie Okobo y Mike James llegan a las manos con el final del encuentro ante Fenerbahce.



Situación nada sencilla la que deben estar viviendo.pic.twitter.com/jFVF9s6ubp — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) March 5, 2026

El plantel vive una situación del todo anómala para un conjunto Euroliga de sus características. Los jugadores se enfrentan a impagos y la situación parece insostenible. Si bien el enfrentamento entre plantilla y club trae cola, que se rompa la unidad dentro del vestuario es otro problema diferente y nuevo. En el encuentro frente a Fenerbahce, Elie Okobo y Mike James se enzarzaron en una discusión que acabó con empujones entre sus estrellas. La situación no pasó a mayores, pero las imágenes impactaron al los aficionados.

¿Contextual o recurrente? Mike James y Ellie Okobo, viejos conocidos

La situación que vive AS Mónaco no facilita la convivencia dentro del plantel. Sin embargo, no es la primera vez que estos dos díscolos jugadores tienen conflictos con sus entornos más cercanos. Mismamente, la temporada pasada, el propio Mike James estuvo en el ojo del huracán por sus problemas con Spanoulis, quedando incluso apartado del equipo en unos playoffs de liga francesa. Elie Okobo, por su lado también tiene alguna mancha en el expediente.

I didn’t say it was like that. U said that lol — Mike James (@TheNatural_05) March 5, 2026

Si el pasado de Mike James con entrenadores y compañeros ya viene marcado por la polémica, su escudero en AS Mónaco tampoco está libre de situaciones similares. La estrella Euroliga ya tuvo sus más y sus menos con Francia, con aquella sonada frase de sus seleccionador hacia Sylvain Francisco: “Sylvain, relájate. No escuches a Elie, no quiere jugar“. Sin duda, tanto Elie Okobo como el máximo anotador de la historia de la Euroleague, son dos carácteres fuertes a los que poco, o nada, les ayuda la situación que atraviesa el club.