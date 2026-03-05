La nueva jornada de Euroliga pone a Valencia Basket frente a un equipo contra el que arrastra una maldición de más de 15 años como local. Los de Pedro Martínez tratarán de romper ese maleficio, aunque delante tendrán a un conjunto con un gran poderío en el perímetro y con uno de los mejores porcentajes de tiro de la competición europea.

La maldición de Valencia Basket contra Zalgiris

Valencia Basket recibe al Zalgiris Kaunas en el Roig Arena con un reto añadido más allá de la clasificación: romper una mala racha que se alarga desde hace más de quince años. El conjunto taronja no gana como local al equipo lituano desde enero de 2011 y ha perdido en sus últimas cuatro visitas, una estadística que convierte el duelo en una oportunidad para acabar con esa especie de “maldición” en casa ante este rival.

La buena noticia para Valencia Basket es que Pedro Martínez contará con toda la plantilla disponible después de que Kameron Taylor se haya recuperado del esguince de tobillo que le dejó fuera la semana pasada en Vitoria ante Baskonia. Aun así, el técnico taronja mantiene la cautela ante un Zalgiris muy físico y peligroso, especialmente por su capacidad en el uno contra uno, el rebote ofensivo y la generación de juego desde sus bases, con Sylvain Francisco como referente.

El poder desde el perímetro de Valencia Basket y Zalgiris

Este enfrentamiento de Euroliga estará marcado por dos equipos con una gran amenaza exterior, aunque el Zalgiris Kaunas destaca especialmente en este apartado. El conjunto lituano es el equipo más efectivo de la competición desde la línea de tres con un 39,5% de acierto, una cifra que refleja su capacidad para castigar desde el perímetro. Además, presenta un 56,9% de tiro efectivo.

Valencia Basket, por su parte, llega con una producción ofensiva muy alta, siendo el equipo más anotador de la competición con 91 puntos por partido y una eficiencia ofensiva de 1,19 puntos por posesión. El equipo taronja tratará de imponer su ritmo y su capacidad anotadora ante un rival muy sólido atrás, que solo concede 83,6 puntos de media y mantiene una de las mejores eficiencias defensivas de la Euroliga, con 1,14 puntos encajados por posesión.

Plantilla Zalgiris Kaunas 2025-26

Bases: Nigel Williams-Goss, Sylvain Francisco, Maodo Lo.

Escoltas: Dovydas Giedraitis, Mantas Rubstavicius.

Aleros: Ignas Brazdeikis, Arnas Butkevicius, Deividas Sirvydis, Edgaras Ulanovas.

Ala-pívots: Azuolas Tubelis, Dustin Sleva.

Pívots: Moses Wright.

Entrenador: Tomas Masiulis.