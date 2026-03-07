La situación que atraviesa el Barça Basket no es para nada sencilla. El equipo que parecía haber renacido con la llegada de Xavi Pascual vuelve a dar síntomas de irregularidad. El batacazo en Copa ACB se secundó con una doble derrota Euroliga. Ahora, Río Breogán y su peculiar estilo amenazan al conjunto blaugrana en Liga Endesa.

El Barça Basket ya sabe lo que es sufrir con el estilo Río Breogán

En circunstancias normales, el Barça Basket es un equipo que no debería sufrir en partidos de transiciones frenéticas ni para controlar su rebote defensivo. Los culés, de hecho, son uno de los mejores equipos de la ACB en capturas en su propia canasta y, a pesar de su ritmo de juego lento, no han sufrido en exceso en el intercambio de golpes cuando han estado bien. Sin embargo, el partido contra Río Breogán de Liga Endesa es en mitad de una crisis de resultados.

El darrer quart d'ahir ha de ser el camí. Ja centrats en el proper repte: 𝐝𝐢𝐮𝐦𝐞𝐧𝐠𝐞 𝐚 𝐋𝐮𝐠𝐨 vs @CBBreogan. Seguim. pic.twitter.com/RaVeC3lWWf — Barça Basket (@FCBbasket) March 6, 2026

Si algo caracteriza a Río Breogán es por su estilo valiente de baloncesto. Una de sus grandes cualidades es la agresividad en el rebote ofensivo, tanto en cantidad como en porcentaje. Los gallegos son uno de los estandartes de esta nueva tendencia europea de cargar la zona rival con muchos jugadores para capturar los tiros errados. Si bien el Barça Basket ha sido este curso un equipo seguro en este sentido, contra Olimpia Milano los culés sufrieron mucho en este apartado. En un momento de dudas, se pueden ver las costuras.

¿Cómo va a ser el choque de Liga Endesa?

Es difícil presagiar por dónde discurrirá el choque entre Río Breogán y el Barça Basket. Seguramente, Xavi Pascual quiera recuperar esas sensaciones de control de la anotación rival de sus inicios con el equipo. Sin embargo, los gallegos son uno de los equipos que más anotan de la competición y eso que están en la zona media de la clasificación.

¿Alguien dudaba de qué canasta iba a ser la número 1⃣ de esta Jornada? 😜



¡FRANCIS ALONSO CONQUISTA EL #Top10Toyota CON LA CANASTA GANADORA QUE DIO LA VICTORIA A RÍO @CBBreogan! 👑



🤩 @francisalonso10 @Toyota_Esp | #LigaEndesa pic.twitter.com/s5kRgbxhIn — Liga Endesa (@ACBCOM) January 19, 2026

Uno de los jugadores que más debe de tener preocupado a Xavi Pascual, a buen seguro, es Francis Alonso. El alero español atraviesa un momento dulce. Su capacidad para anotar, con especial talento para sumar de tres en tres, es un peligro para la defensa ferrea que tanto caracteriza al mejor Barça Basket. Este jugador, tras un periplo por Primera FEB, ha regresado al máximo nivel por la puerta grande. El malagueño se ha ganado el derecho a ser tenido en cuenta como uno de los mejores cupos de la Liga Endesa ACB.