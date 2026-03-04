La Penya de Dani Miret prepara desde hace días el importante duelo ante Coviran Granada del 8 de marzo en el Olímpic de Liga Endesa, ya con Jabari Parker plenamente integrado en el roster verd-i-negre. Su llegada ha disparado la ilusión de cara al segundo tramo de la temporada 2025-26 y abre un debate inevitable: ¿es esta plantilla del Club Joventut Badalona la mejor de los últimos años?

Jabari Parker en gran estado de forma

La primera gran incógnita tras el fichaje de Jabari Parker por la Penya era su estado físico después de varias semanas fuera de la rotación del Partizan. Esa duda ya tiene respuesta: el ala-pívot estadounidense, con pasado en la Liga Endesa defendiendo la camiseta del Barça Basket, llega motivado y en plenitud. De hecho, ha perdido cerca de cinco kilos en los últimos diez días, una muestra clara de su compromiso y puesta a punto.

Jabari Parker ya se ha familiarizado con todas las instalaciones y con sus nuevos compañeros, y se espera que debute ante su afición este domingo frente al Coviran Granada. El ala-pívot estadounidense, que fue elegido pick 2 del NBA Draft, tuvo un cálido recibimiento en un acto organizado por la Penya para acercarlo a los aficionados. Ahora, se espera que se convierta en un pilar fundamental para los próximos meses del Joventut Badalona.

Plantilla top creada por Joventut Badalona

En la temporada 2022-23, la Penya contaba con jugadores destacados como Andrés Feliz, Joel Parra o Kyle Guy, pero ahora Dani Miret dispone de un roster de gran nivel, cargado de experiencia y talento. La incorporación de Ricky Rubio el pasado verano ya generó enormes expectativas al unirlo con jugadores de la talla de Ante Tomic, Cameron Hunt y Guillem Vives, y ahora la llegada de Jabari Parker supone un paso más en la construcción de una plantilla capaz de luchar por llegar lo más lejos posible en los Playoffs de la Liga Endesa y aspirar al título de la Basketball Champions League.

Según informa Jordi Valle en su perfil de X, la Basketball Champions League celebrará el sorteo de los cuartos de final y del emparejamiento de la Final Four el próximo 20 de marzo en el Museu de Badalona.

Plantilla de Joventut Badalona