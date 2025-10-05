El Joventut Badalona ha conseguido un importante triunfo a domicilio ante Coviran Granada por 75-87, en un encuentro en el que el conjunto verdinegro mostró solidez y equilibrio para ser la primera jornada de la ACB. Con un juego coral, intensidad defensiva y buena circulación de balón, la Penya firmó un debut convincente y dejó muy buenas sensaciones para el arranque de la temporada.

Ricky Rubio regresa a la ACB por la puerta grande con Joventut Badalona

El regreso de Ricky Rubio a la ACB con el equipo de su infancia no pudo ser más brillante. En el Palacio de Deportes de Granada, el base lideró al Joventut Badalona hacia una victoria convincente por 75-87. Veinte años después de su debut en ese mismo escenario, el jugador volvió a disfrutar sobre la pista, guiando a su equipo con 18 puntos, 4 asistencias, 3 rebotes y una valoración de 30 créditos, dejando claro que su talento sigue intacto.

La Penya impuso su ritmo ante un Coviran Granada combativo pero sin opciones en el tramo final. Más allá de la estadística, la vuelta de Ricky significó mucho más que un buen partido: fue el romanticismo de volver a la que siempre ha sido su casa tras un período complicado a nivel personal.

La actuación de Ricky Rubio en ACB se lleva el elogio de todos

El técnico del Joventut Badalona, Dani Miret, se mostró muy satisfecho tras el triunfo en Granada y quiso destacar la influencia de Ricky Rubio tanto dentro de la pista como fuera: “Tiene un talento innato increíble, pero lo mejor que hace es hacer grupo. Es una estrella de valores y ayuda mucho en este proceso de construcción. Hay muy pocos jugadores como él”.

Ramón Díaz, el técnico de Coviran Granada, reconoció las dificultades que tuvo su equipo para controlar el ritmo del Joventut Badalona y destacó la importancia de Ricky Rubio para que los verdinegros sumaran la primera victoria del curso: “Hemos controlado a sus pívots en la primera parte, pero al final ha aparecido Ricky y ya se ha cerrado el partido”.

Otros partidos destacados de Ricky Rubio en el apartado de créditos de valoración

Los mejores partidos en valoración de Ricky Rubio a lo largo de su carrera fueron en la NBA: con los Phoenix Suns ante los Milwaukee Bucks el 8 de marzo de 2020, donde logró 46 de valoración en la victoria por 140-131. Otro encuentro memorable tuvo lugar el 20 de marzo de 2014 con los Minnesota Timberwolves frente a los Dallas Mavericks, sumando 44 de valoración en un ajustado 122-123. Más recientemente, el 8 de noviembre de 2021 con los Cleveland Cavaliers ante los New York Knicks, Rubio alcanzó 41 de valoración.