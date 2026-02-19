Ricky Rubio será una de las figuras destacadas y nombre propio de la edición 2026 de la Copa del Rey, que se celebrará en la ciudad de Valencia, con un partido inaugural entre los anfitriones y el Joventut Badalona. El base del Masnou regresó a las canchas esta temporada y vuelve a participar en la Copa tras su última aparición en 2011, cuando defendía los colores del Barça Basket.

MVP de la Minicopa y campeón tres veces de la Copa

Uno de los mejores bases en la historia del baloncesto español acumula una amplia historia vinculada a la Copa del Rey de baloncesto. El internacional español fue el primer MVP de la Minicopa en 2004, formando parte de un Joventut dirigido por Marc Calderón y acompañado por jugadores como Jon-Erik Rosado, Xavier Esteve y Armand Solé.

Ricky Rubio debutó en la Copa del Rey en la temporada 2006-07, participando en un total de tres ediciones con el Joventut Badalona. Su mayor logro llegó en 2008, cuando se proclamaron campeones bajo la dirección de Aíto García Reneses, tras imponerse al Baskonia por 80-82 en la final disputada en el Buesa Arena. Rudy Fernández fue elegido MVP de esa edición, en un equipo que contaba con jugadores como Jagla, Pau Ribas, Mallet y Hernández-Sonseca, mientras que Rubio contribuyó con nueve puntos en el partido decisivo.

Dos años más tarde, Ricky Rubio se coronaría nuevamente campeón de la Copa del Rey, esta vez defendiendo los colores del Barça Basket, antes de poner rumbo a Estados Unidos. Tras su etapa en la NBA y un paréntesis personal, el base regresa a la competición quince años después de su última participación.

Ricky Rubio y ser uno los mejores ladrones de la Copa ACB

El base catalán formado en la cantera de la Penya se encuentra entre los jugadores con más robos en la historia de la competición, acumulando un total de treinta, lo que lo sitúa entre los mejores en este apartado. En entrevistas anteriores, el base ha destacado que la Copa del Rey es un torneo “especial”, donde la eliminación es directa y cada encuentro se juega con la máxima intensidad, una filosofía que ha definido su enfoque competitivo en cada edición que ha disputado.