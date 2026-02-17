UCAM Murcia llega a la Copa del Rey de Valencia con buen ánimo tras una nueva victoria en ACB y con noticias positivas en el plano deportivo, siendo premiado por la dinámica de resultados y por el debut de un canterano que está destacando en la Liga U22. Sito Alonso, consciente de la dificultad del torneo, confía en el proyecto y cree que el equipo puede dar guerra esta semana.

Pablo Sevilla debuta con UCAM Murcia antes de la Copa del Rey

UCAM Murcia afronta una semana clave tras vencer en ACB al San Pablo Burgos por 101-82, con el debut de un canterano prometedor. Pablo Sevilla, alero de 18 años y 1,97 metros, vivió su estreno con el primer equipo universitario disputando 1 minuto y 51 segundos frente a los burgaleses. El jugador de Molina de Segura se ha convertido en el decimonoveno murciano en debutar en la élite con la entidad.

Formado en el Molina Basket y fichado por el UCAM el pasado verano, Pablo Sevilla compagina la dinámica del primer equipo con el filial sub-22, donde promedia 10,1 puntos, 4,1 rebotes y 9,4 de valoración en 24 minutos por partido. Un día antes de su debut en ACB, anotó 11 puntos en la victoria por 79-86 ante el Amara Lleida en la Liga U, competición en la que el conjunto universitario presenta un balance global de 9 victorias y 7 derrotas.

La apuesta de Sito Alonso y el premio con UCAM Murcia

Sito Alonso, recientemente premiado como Mejor Entrenador del Mes de febrero tras un mes perfecto con victorias sobre Barça (84-83), Río Breogán (95-106) y San Pablo Burgos (101-82), confió en Pablo Sevilla para que debutara en la ACB. El técnico murciano apostó por el joven alero no solo por su rendimiento en la Liga U, sino también como gesto de apoyo a los jugadores de la cantera sub-22, quienes están llamados a tener un papel importante en el primer equipo en el futuro.

Alonso llega en un momento de plenitud con su proyecto en UCAM Murcia. Más allá del reconocimiento recibido por el rendimiento reciente del equipo, el conjunto murciano ha sido la revelación en la primera vuelta del campeonato con un balance positivo de 14-6. En la Copa del Rey, se enfrentará al Barça Basket en los cuartos de final, el viernes a las 21:00 horas.

La Euroliga quiere a Sito Alonso

El director general de UCAM Murcia, Alejandro Gómez, destacó en la previa de la Copa del Rey la importancia de Sito Alonso para el proyecto: “Es muy difícil que a un entrenador le llamen dos equipos de Euroliga y no quiera ni escuchar las ofertas. No podemos más que estar orgullosos”. Este compromiso refleja la lealtad del técnico y su intención de continuar desarrollando el proyecto en Murcia pese a las tentaciones de clubes con mayor presupuesto.