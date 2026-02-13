La jornada de ACB será la última antes de la Copa del Rey en Valencia, y varios nombres propios están en la picota porque su futuro está en juego. Uno de ellos se enfrentará a Ricky Rubio tras una mala racha de resultados; si pierde este fin de semana, podría ser cesado de su puesto, dejando una vacante en un banquillo importante de la Liga Endesa.

Jesús Ramírez, en la cuerda floja del Casademont Zaragoza

Jesús Ramírez se enfrenta a un momento crítico al frente del Casademont Zaragoza. Tras cinco derrotas consecutivas en ACB y una eliminación decepcionante en la FIBA Europe Cup, donde mostró su indignación por el rendimiento de sus jugadores, el técnico catalán necesita una victoria urgente frente al Joventut Badalona para mantener su puesto. Según El Periódico de Aragón, el duelo de este sábado se ha convertido en un ultimátum antes del parón por la Copa del Rey y la ventana FIBA.

Los datos no son muy optimistas para Casademont Zaragoza, ya que el equipo, históricamente fuerte en casa, solo ha ganado tres de diez partidos en el Príncipe Felipe esta temporada. La combinación de malos resultados, un juego irregular y la presión de la afición coloca a Jesús Ramírez en una situación delicada.

Jugadores de Casademont Zaragoza defienden a Jesús Ramírez

Tras esta mala dinámica, jugadores con peso en el Casademont Zaragoza han hablado en los últimos días sobre la situación de Jesús Ramírez en el banquillo. Joaquín Rodríguez ha dado la cara por el entrenador y mantiene su confianza en él: “Confío en él y creo que hay que venir aquí todos los días confiando, porque primero hay que ser profesionales y cumplir con nuestro trabajo”.

Respecto al encuentro ante Joventut Badalona, Joaquín Rodríguez considera que el equipo debe dar un paso adelante en ACB para reflejar la confianza que el vestuario tiene en Jesús Ramírez: “Hay que venir aquí el sábado y demostrar que estamos todos juntos y que queremos salir adelante”.

