Nombres como Ricky Rubio, Luka Doncic o Victor Wembanyama dejaron su huella en la Minicopa. El base de la Penya fue el MVP de la primera edición, allá por 2004, iniciando una tradición que ha servido de escaparate para futuras estrellas. El Barça Basket aterriza en Valencia con la vitola de vigente campeón y volverá a la Fonteta como uno de los grandes favoritos, junto al Real Madrid Baloncesto.

Pero la pregunta es inevitable: ¿qué tres talentos están listos para recoger el testigo de Cheick Bamba Gaye y convertirse en el próximo MVP?

Szymon Maciej Nagorski – Barça Basket

Es una de las perlas más prometedoras de la cantera azulgrana y Maciej aterriza en Valencia como uno de los gigantes del torneo, imponiendo sus 204 centímetros en la pintura. Bajo la dirección de Aleix Concernau, el Barça Basket presume de un arsenal temible en el juego interior. Junto al polaco —capaz de alternar entre el ‘cuatro’ y el ‘cinco’— aparecen otros dos proyectos de enorme proyección como Moussa Doumbia e Issa Kamate, todos ellos nacidos en 2012 y llamados a marcar diferencias en la Minicopa.

El Barça Basket abrirá su camino ante el Casademont Zaragoza, un conjunto liderado por talentos como Daniel Pardos o Sangare Moussa, el miércoles 18. Los azulgranas han quedado encuadrados en el Grupo B, donde también se medirán a CB Gran Canaria y CB Canarias.

Con ocho títulos en 21 ediciones de la Minicopa Endesa, el Barça vuelve a escena con la ambición intacta y el cartel de aspirante firme al trono que podría levantar por tercer año consecutivo.

Samba Coulibaly – Real Madrid

Segunda Minicopa para el jugador blanco, que ya fue el faro del equipo en la final de 2025. Encuadrados en el Grupo A y bajo la dirección de Rafael Manuel Navarro, aterrizan en Valencia con la vitola de claros aspirantes a alzar el trofeo el domingo en el Roig Arena.

Lo hacen con un roster diferencial y un juego interior dominante: al poderío del ya mencionado Coulibaly se suman perfiles como Moussa Balla Traore y Oumar Aziz, una de las grandes torres del campeonato con sus imponentes 210 centímetros.

Patrick Eke Germán – Valencia Basket

Anfitriones de la Minicopa 2026, el Valencia Basket quiere aprovechar el factor pista para firmar un torneo de impacto. El conjunto dirigido por Carlos Albert Bañuls estará comandado por el internacional español Patrick Eke Germán, uno de los nombres propios a seguir en esta edición.

Los taronja cuentan además con una hornada de mucho talento, sumando perfiles prometedores como Andrei-Valentin Nasta o Cristian Negoita Stroe. Se trata de una de las generaciones más potentes del club en los últimos años y aspira a convertirse en la gran revelación del campeonato.

Otros jugadores a seguir en la Minicopa ACB 2026