El mercado de la Euroliga se mueve rápidamente, con operaciones sorprendentes, como la de un jugador europeo con experiencia en varias ligas de primer nivel que inicia un nuevo capítulo en su carrera fuera de Europa. Tras una temporada complicada en el AS Mónaco, se enfrenta a un desafío totalmente distinto que marcará un giro importante en su trayectoria y deja a Barça y Baskonia fuera de la carrera por su fichaje.

Yoan Makoundou deja la Euroliga y se marcha a China

Según apuntan desde Francia, Yoan Makoundou iniciará un nuevo capítulo exótico en su carrera deportiva tras su salida del AS Mónaco y la Euroliga. Durante esta temporada, el interior francés ha promediado 7,3 puntos y 2,5 rebotes en 13 minutos por partido, pero no ha logrado consolidarse como titular tras una lesión al inicio del curso.

Tras su paso por Cholet Basket y cesiones en Buducnost Podgorica y Türk Telekomspor, Makoundou se prepara para su primera experiencia fuera de Europa. Su destino serán los Fujian Sturgeons de la CBA, actualmente 17.º de 20 en la liga china. El club del sureste de China mantiene la tradición de incorporar jugadores provenientes de la Betclic ELITE, como Frank Mason III (Limoges), Dante Cunningham (Le Mans) y Tyrus McGhee (Strasbourg).

Adiós a una opción para Baskonia y Barça Basket

Makoundou había sido un posible objetivo de fichaje tanto para Baskonia como para Barça Basket debido a su capacidad física y experiencia en varias ligas europeas, además de su paso por equipos importantes de la Euroliga como AS Monaco. Ambos clubes, con problemas en el juego interior, veían en él un refuerzo de calidad para dotar de presencia la pintura.

Sin embargo, su probable marcha a China ha hecho que Baskonia y Barça Basket pierdan interés inmediato en su fichaje. Estas circunstancias convierten al francés en un objetivo menos factible, cerrando momentáneamente la puerta a su llegada a la ACB en lo que resta de la temporada.