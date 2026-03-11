En su día, Jordi Martí, director técnico del Joventut Badalona, explicó a Solobasket que el mercado de jugadores que finalizan su etapa en la NCAA se perfila como una vía muy interesante a explorar, tanto pensando en el presente como en el futuro. En ese escenario aparece ahora La Laguna Tenerife. Según informa el perfil La Central ACB en X, el conjunto tinerfeño tendría en su radar a dos jugadores canarios que están a punto de cerrar su etapa universitaria en Estados Unidos.

La Laguna Tenerife interesados en los hermanos Díaz Graham

La Laguna Tenerife sigue muy de cerca la posibilidad de incorporar a los hermanos Jorge Díaz Graham y Guillermo Díaz Graham de cara a la temporada 2026-27, teniendo en cuenta que ambos pondrán fin a su etapa universitaria en la NCAA. Los dos interiores canarios han construido una interesante trayectoria en Estados Unidos y ahora deberán decidir cuál será su siguiente paso, ya como profesionales. Entre las opciones que se abren en su futuro aparece con fuerza la posibilidad de regresar a casa, incluso con el atractivo añadido de volver a coincidir en un mismo equipo.

Jorge Díaz Graham y Guillermo Díaz Graham compartieron vestuario durante tres temporadas en los Pittsburgh Panthers. Sin embargo, en el curso 2025-26 decidieron separar sus caminos: Guillermo optó por entrar en el Transfer Portal y terminó recalando en los San Francisco Dons, mientras que Jorge puso rumbo a los Oregon State Beavers. En su último año en la NCAA, ambos han firmado una temporada algo irregular en sus respectivos equipos.

En cuanto a sus números, Jorge Díaz Graham ha promediado 6 puntos y 3,6 rebotes con los Oregon State Beavers en 32 partidos —11 de ellos como titular— con una media de 18 minutos por encuentro. Por su parte, Guillermo Díaz Graham, que dejó destellos más destacados durante su etapa en los Pittsburgh Panthers, ha firmado con los San Francisco Dons unos promedios de 5,2 puntos y 3,2 rebotes en 33 partidos (19 como titular), superando ligeramente los 17 minutos de media en pista.

Dos fichajes de mucho futuro para ACB

El posible fichaje de los hermanos Jorge Díaz Graham y Guillermo Díaz Graham —ambos en la posición de ala-pívot— por parte de La Laguna Tenerife supondría incorporar a dos jugadores con amplio margen de crecimiento y proyección de futuro.

La idea del conjunto tinerfeño, eso sí, pasaría por integrar a uno de ellos en la plantilla de la Liga Endesa de cara a la temporada 2026-27, mientras que el otro saldría cedido con el objetivo de seguir acumulando minutos y continuar su desarrollo.