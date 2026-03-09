En pleno tramo decisivo de la temporada, el mercado Euroliga continúa generando movimientos y rumores que pueden marcar el futuro de varios equipos del continente. Algunos clubes ya trabajan en operaciones estratégicas pensando no solo en el presente, sino también en el desarrollo de talento joven que pueda convertirse en una pieza importante en los próximos años. En este contexto, un histórico del baloncesto europeo como Estrella Roja ha puesto el foco en un jugador que recientemente ha quedado libre tras su paso por el baloncesto estadounidense.

El plan de Estrella Roja con el fichaje de Nikola Durisic

Uno de los rumores más comentados de las últimas semanas en el mercado de la Euroliga tiene como protagonista al joven Nikola Durisic. Tras su reciente paso por la G-League, el talento serbio se encuentra evaluando opciones y parece haber descartado, por ahora, una llegada inmediata a la NBA ante la falta de ofertas. Sin embargo, varios equipos europeos han seguido de cerca su situación y, entre ellos, destaca el interés de Estrella Roja, que ve en él una apuesta de presente y futuro para reforzar el perímetro.

Según ha informado Sportske.net, el conjunto de Belgrado habría diseñado un plan para integrar progresivamente al jugador en su proyecto. La idea del club sería asegurar su fichaje a medio plazo y facilitar primero minutos y ritmo competitivo mediante una cesión, antes de que pueda asumir un papel más relevante dentro del equipo que compite en la Euroliga.

El posible destino de Nikola Durisic en forma de cesión

Desde Serbia apuntan a que el posible destino de Nikola Durisic sería una cesión temporal al Mega Basket, conjunto en el que ya brilló en sus primeras temporadas como profesional y donde podría tener un rol importante antes de llegar definitivamente a un club de Euroliga como Estrella Roja. Además, el jugador se encuentra recuperándose de unos problemas en el codo que le impiden estar actualmente a su máximo nivel.

En cuanto a sus números recientes, el serbio mostró un rendimiento interesante antes de marcharse a la NBA. En la ABA League con Mega firmó una de sus mejores campañas con 14,4 puntos, 2,7 rebotes y 3,4 asistencias por partido. Posteriormente, en la G-League con los College Park Skyhawks, sus estadísticas se situaron en torno a los 10,5 puntos, 3,1 rebotes y 3,4 asistencias en la temporada 2024-25, mientras que en el presente curso ha promediado 8,8 puntos, 3,6 rebotes y 2,5 asistencias.