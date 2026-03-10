La Primera FEB entra en su tramo final y decisivo, con Leyma Coruña prácticamente con pie y medio en la Liga Endesa. Mientras tanto, varios equipos se preparan para pelear por el segundo puesto en unos Playoffs que prometen máxima tensión. Entre los aspirantes a ascender se encuentra Flexicar Fuenlabrada, que se mueve en el mercado en busca de un fichaje que refuerce su ambición por llegar a la élite del baloncesto español.

Fuenlabrada cerca del fichaje de Prince Ali

Fuenlabrada ya tiene la vista puesta en el crucial duelo de la jornada 24 ante Gipuzkoa en la Primera FEB, pero podría recibir un refuerzo de peso para los últimos meses de competición. Según informa La Central ACB en su perfil de X, el club estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Prince Ali, que podría anunciarse en las próximas horas.

Prince Ali ya conoce Fuenlabrada tras su paso por el club en la temporada 2022-23, donde promedió 12,6 puntos y 2,4 rebotes en ACB. Posteriormente, ha jugado en San Pablo Burgos, Górnicza en Polonia, Quimsa en Argentina y la pasada campaña con HLA Alicante en la Primera FEB, promediando 7,7 puntos y 2,3 rebotes en seis encuentros.

El escolta del Bronx, formado hace una década en los Bruins de UCLA, estaba sin equipo tras su etapa en Alicante y había sonado para varios clubes europeos. Ahora, Fuenlabrada apunta a reforzar su plantilla con anotación y profundidad, con el objetivo de fortalecer el roster de Iñaki Martín y consolidarse como candidato al ascenso.

Los madrileños cayeron 77-97 en la última jornada ante Monbus Obradoiro, con 16 puntos destacados de Mateo Díaz y Vitor Benite. Sin embargo, Fuenlabrada sigue buscando un último fichaje, ya que ocupa la séptima posición con un balance de 12-10 y aún no tiene asegurado su lugar en los playoffs. Con CB Zamora en la decimotercera posición con 9-13, cualquier cosa puede suceder en estas últimas jornadas de la Primera FEB.