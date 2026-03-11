Los equipos de la Liga Endesa exploran el mercado en el tramo final de la temporada con la intención de incorporar esa pieza que les permita dar un salto de calidad y acercarse a sus objetivos, ya sea asegurar un puesto en playoffs o garantizar la permanencia un año más en la élite del baloncesto español. Sin embargo, lo ocurrido en los últimos días ya puede calificarse como una de las ventanas de fichajes más espectaculares que se recuerdan en la ACB tras el parón de la Copa del Rey.

Fichajes ACB con pasado NBA

¿Qué se puede decir de los fichajes llevados a cabo por Joventut, Gran Canaria y Tenerife? Los tres equipos sorprendieron con el aterrizaje de jugadores top NBA como Jabari Parker a Badalona, Chimezie Metu en Gran Canaria y Patty Mills al sistema de Txus Vidorreta, para crear este último una pareja de bases espectaculares junto a Marcelinho Huertas.

🟢⚫️ 𝐏𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐭, 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐞𝐫𝐚 𝐯𝐢𝐜𝐭𝐨̀𝐫𝐢𝐚!



🔝 𝙻'𝚎𝚜𝚝𝚛𝚎𝚗𝚊 𝚎𝚗 𝚒𝚖𝚊𝚝𝚐𝚎𝚜 𝚍𝚎 𝐉𝐚𝐛𝐚𝐫𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐞𝐫 𝚌𝚘𝚖 𝚊 𝚓𝚞𝚐𝚊𝚍𝚘𝚛 𝚍𝚎 𝚕'𝙰𝚂𝙸𝚂𝙰 𝙹𝚘𝚟𝚎𝚗𝚝𝚞𝚝



I demà, debut a la BCL! 💥#CityOfBadalona #ASISAJoventut pic.twitter.com/I34LXS0uxq — Club Joventut Badalona (@Penya1930) March 9, 2026

Tres movimientos sorprendentes que buscan un objetivo claro: reforzar las plantillas y posicionar a estos equipos como aspirantes a estar entre los ocho contendientes al título. Jabari Parker ya ha mostrado grandes sensaciones integrándose en el engranaje de Dani Miret, y el ala-pívot estadounidense aspira a convertirse en una pieza clave para que Badalona sueñe con levantar el trofeo de la BCL.

Chimezie Metu es un caso distinto: llega para ponerse a las órdenes de Jaka Lakovic, mientras se evalúa su estado físico tras casi un año alejado de las pistas debido a la grave lesión sufrida en su etapa en Barça Basket. Aun así, dejó una excelente impresión como azulgrana y, con el tiempo, podría convertirse en un jugador clave para Dreamland Gran Canaria.

Finalmente, el caso de Patty Mills, a sus 37 años, no pasa desapercibido. El base australiano, campeón de la NBA en 2014 con los San Antonio Spurs y leyenda de Saint Mary’s Gaels, afronta su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos tras más de una década. Con 921 partidos de temporada regular y 99 de playoffs en la NBA, llega a Tenerife para aportar su experiencia y convertirse en una pieza clave en este tramo final y decisivo de la temporada.

Baskonia, Andorra y Zaragoza también se refuerzan

Pero más allá de los grandes nombres como Parker, Metu y Mills, otros tres equipos también han reforzado sus plantillas con un objetivo claro: encontrar ese jugador que marque la diferencia en los meses decisivos. Baskonia se asegura los servicios de Jesse Edwards, un pívot necesario para los actuales campeones de la Copa del Rey, que la temporada pasada tuvo un breve paso por la NBA con los Minnesota Timberwolves.

Andorra buscaba un refuerzo ofensivo y lo encontró en Sir’Jabari Rice, quien ya dejó su sello con 19 puntos en la victoria clave ante Zaragoza. Por su parte, Zaragoza también reforzó su plantilla con la incorporación de Justin Wright-Foreman al sistema de Joan Plaza, autor igualmente de 19 puntos frente a Andorra.