El MoraBanc Andorra afronta un momento clave de la temporada en la Liga Endesa, con cada partido siendo determinante en la lucha por la permanencia. En este contexto, el conjunto andorrano ha incorporado recientemente una pieza que ya ha empezado a ser determinante y las opciones de quedarse en la élite parece que pasan por él.

Así fue el debut de Sir’Jabari Rice en ACB con MoraBanc Andorra

El MoraBanc Andorra logró un triunfo vital en la lucha por la permanencia en la ACB tras imponerse 113-111 al Casademont Zaragoza en un duelo que se decidió en la prórroga. La victoria permite a los andorranos tomar aire en la clasificación después de un partido muy igualado y colocarse decimosextos con un balance de 6-15, una victoria por encima de la zona de descenso.

El gran protagonista fue Sir’Jabari Rice, que tuvo un estreno espectacular con el MoraBanc Andorra. El escolta firmó 19 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, alcanzando 22 de valoración y liderando el ataque del equipo en momentos clave, especialmente cuando Zaragoza amenazaba con remontar. El estadounidense, que venía de destacar en el ERA Nymburk, mostró desde su debut que puede ser una pieza decisiva para asegurar la salvación.

La ambición de Sir’Jabari Rice con MoraBanc Andorra

La llegada de Sir’Jabari Rice al MoraBanc Andorra no solo supone un refuerzo deportivo, sino también una inyección de ambición para el tramo final de temporada. El escolta estadounidense ya dejó claro en su presentación que su objetivo es marcar diferencias desde el primer momento: “Quiero tener un gran impacto y ayudar al equipo a ganar partidos”, algo que ya demostró en su primer partido en la ACB.

Además, el jugador explicó lo que el técnico Žan Tabak le ha pedido para este segundo tramo de temporada: implicación en todas las facetas del juego, especialmente en defensa. Con un contrato hasta final de temporada, el estadounidense es consciente de que debe aprovechar la oportunidad en una liga competitiva como la ACB para poder hacerse un hueco en la plantilla de Andorra o que le lluevan ofertas interesantes en verano.

Números de Sir’Jabari Rice antes de MoraBanc Andorra