El Hestia Menorca ya trabaja en la planificación de la próxima temporada en la Primera FEB, en un momento clave del curso en el que el club combina la recta final de la competición con las primeras decisiones de mercado. Con el tramo decisivo aún por disputarse y el objetivo de cerrar el año compitiendo por los puestos altos, la dirección deportiva ya ha asegurado la primera pieza del proyecto.

Hestia Menorca renueva el contrato de Pol Figueras

El Hestia Menorca ha confirmado el primer movimiento del mercado de fichajes de verano con la renovación de Pol Figueras para la próxima temporada, apostando por su continuidad tras un curso marcado por la grave lesión que sufrió a comienzos de la campaña. El base tarraconense seguirá vinculado al proyecto balear pese a haber disputado solo 6 partidos esta campaña, en los que promedió 5,8 puntos, 3,5 asistencias y 17:42 minutos por encuentro.

El club valora especialmente su impacto previo a la lesión, ya que en la campaña 2024/2025 firmó 7,7 puntos, 3,4 asistencias y más de 23 minutos por partido, consolidándose como el director de juego del equipo. Además de sus números, su experiencia ha sido clave, tras haber pasado por clubes importantes como el Bàsquet Girona o el Monbus Obradoiro.

El agradecimiento de Pol Figueras con Hestia Menorca

Pol Figueras concedió una entrevista en los canales del club y se mostró muy satisfecho por su renovación con el Hestia Menorca, destacando la confianza recibida tras un periodo complicado por la lesión: “Muy contento de seguir. Estoy centrado en la parte final de mi recuperación y espero disfrutar la próxima temporada plenamente en la pista”.

En cuanto al objetivo del equipo, Menorca afronta el tramo final de temporada con la mirada puesta en los playoffs, donde actualmente ocupa la zona media-alta de la clasificación de Primera FEB con 16 victorias y 14 derrotas (32 puntos). El conjunto balear sueña con meterse en la lucha por el ascenso, consciente de la dificultad del reto ante rivales con mayor presupuesto y nivel competitivo.

Calendario de Hestia Menorca en Primera FEB