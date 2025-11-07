La Primera FEB afronta la jornada 7 con algunos clubes ya destacados en la zona alta de la clasificación como Leyma Coruña o Movistar Estudiantes, y con otros equipos en la parte baja luchando por la permanencia en la segunda categoría nacional. Aunque las plantillas ya están cerradas, las direcciones deportivas no dejan de trabajar en el mercado y siguen realizando movimientos interesantes para reforzar las posiciones que están debilitadas en este inicio de curso.

Thad McFadden, fichaje temporal de Hestia Menorca

Thad McFadden se ha unido temporalmente al Hestia Menorca como refuerzo para los próximos dos meses, aportando su amplia experiencia como escolta tras una carrera que incluye etapas en Europa, América y con la selección de Georgia. El jugador estadounidense, formado en Fairmont State, llega tras pasar por ligas de España, Chipre, Alemania, Grecia, Francia y Venezuela, destacando por su capacidad anotadora y su historial de títulos, incluyendo dos Basketball Champions League y un MVP en 2018.

El veterano escolta aterrizó en Menorca y ya ha realizado su primer entrenamiento con el equipo, por lo que podría debutar este fin de semana en el derbi balear ante Palmer Basket. Además de este fichaje, la dirección deportiva del club sigue buscando un base que cubra la baja de larga duración de Pol Figueras.

Palmer Basket Mallorca se refuerza con Danny Agbeles

El Palmer Basket Mallorca ha reforzado su plantilla con la incorporación de Danny Agbelese, pívot estadounidense con nacionalidad nigeriana, que llega tras su paso por el CSU Sibiu de Rumanía y el Al Ahli de Catar, aportando experiencia internacional y presencia física en la pintura. Durante su etapa en Rumanía promedió 7,5 puntos y 5,2 rebotes por partido, mientras que en Catar firmó un doble-doble en su único encuentro oficial.

Formado en la NCAA con los Hampton Pirates, Agbelese inició su carrera profesional en Uruguay antes de desembarcar en España, donde militó en Guadalajara, Ourense, Gipuzkoa Basket, Real Betis y Movistar Estudiantes. Además, ha competido en ligas de Grecia, Italia, Francia y Venezuela, acumulando un amplio bagaje que ahora pone al servicio del Palmer Basket, que busca mejorar los resultados en la Primera FEB.

Marco Justo dimite como entrenador del Palmer Basket Mallorca

Marco Justo ha decidido dejar su cargo como entrenador principal del Palmer Basket Mallorca, poniendo fin a su etapa al frente del equipo. Durante su dirección, el cuadro balear logró el histórico ascenso a Primera FEB, pero los malos resultados en este inicio de temporada han motivado su dimisión. Actualmente, el equipo se encuentra colista con un balance de 0-5.