Dino Radoncic se ha incorporado a las filas del Leyma Coruña en un fichaje que ha despertado mucha expectación para la Primera FEB. Su llegada aportará experiencia al equipo que va líder de la categoría con todo victorias. Sin embargo, el montenegrino ha desvelado que tenía un acuerdo apalabrado con un club ACB, pero se cayó la operación y quedó como agente libre en el mercado.

Dino Radoncic y un acuerdo con el Betis antes de fichar en Primera FEB

Dino Radoncic ya es nuevo jugador del Leyma Coruña hasta final de la presente temporada. En su presentación oficial, el ala-pívot montenegrino reconoció que durante el verano llegó a tener un acuerdo verbal con el Real Betis para continuar en el club tras lograr el ascenso: “Ha sido un verano movido, el Betis no pudo subir a la ACB por problemas económicos. Teníamos un acuerdo de palabra, pero pasó lo que pasó y no quiero reprochar nada a nadie”.

La imposibilidad del conjunto sevillano de cumplir con los requisitos económicos exigidos por la competición frustró la operación y lo dejó sin equipo durante varias semanas. Radoncic ha explicado que, pese a recibir propuestas del extranjero, su deseo siempre fue seguir compitiendo en España, por eso eligió la propuesta del Leyma Coruña, donde el objetivo será regresar a la élite del baloncesto Español.

Dino Radoncic, un fichaje de importancia para Leyma Coruña

La importancia del fichaje de Dino Radoncic por Leyma Coruña se demuestra que debutó ante el Tizona Burgos sin apenas ser presentado de forma oficial. De momento, el ex de Real Madrid y Barça Basket ha disputado dos partidos, aportando un total en conjunto de 13 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias. Su experiencia en la competición más su capacidad para defender le convierten en un jugador primordial para lograr el ascenso a ACB.

Respecto a lo que puede aportar a la plantilla, Charlie Uzal, director deportivo del Leyma Coruña, ha desgranado las características del montenegrino y lo que sumará a un equipo que va líder de la Primera FEB con un balance positivo de 6-0, invictos en seis jornadas: “Dino es un jugador versátil, con capacidad para actuar tanto de tres como de cuatro, y con unas condiciones físicas muy buenas para el ritmo que queremos imponer”.

Plantilla Leyma Coruña 2025-26

Bases: Caio de Souza Pacheco, Didac Cuevas Simarro

Escoltas: Joseph Robert Cremo, Paul Anders Jorgensen

Aleros: Danilo Brnovic, Guillem Jou Coll, Jacobo Díaz

Ala-pívot: Macachi Buanga Braz, Dino Radoncic

Pívots: Ilimane Diop Gaye, Abdou Thiam