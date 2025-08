El mercado de fichajes de Baloncesto Sevilla está siendo foco de constante preocupación para sus aficionados. Muchos son los jugadores que brillaron con la camiseta del Real Betis. Sin embargo, con su ascenso frustrado, pocos podrían ser los que continuasen con el equipo. Además, por si fuera poco, el apartado de llegadas está siendo un completo solar informativo.

Posibles despedidas dolorosas en Baloncesto Sevilla

Son muchos los jugadores que demostraron tener pasta para algo más que Primera FEB. Sin embargo, si bien Vitor Benite o Alex Renfroe son dos veteranos de gran nivel, más preocupan las piezas con futuro por delante. Especialmente Mark Hughes. El ‘cañonero’ de Baloncesto Sevilla fue para muchos el mejor jugador del equipo. En caso de seguir en Primera FEB, o incluso alguna circunstancia peor, el escolta tiene pocos visos de quedarse. Todo parece apuntar a que recalará en Bàsquet Girona. Su llegada al Real Betis ya sorprendió, ya que venía de brillar en Eurocup. A sus 28 años parece más que preparado para la ACB.

🔴⚪ MARK HUGHES, cerca de cerrar su fichaje por el Básquet Girona (vía @oscarherreros).



El exterior estadounidense ha sido una pieza clave en el Real Betis.



Cuenta con experiencia en Eurocup.



ℹ️ 16.3 puntos, 4 rebotes y 1.6 asistencias en 1ª FEB.#LigaEndesa pic.twitter.com/JYsgttQshL — Alex_ReyesIB (@Alex_ReyesIB) July 29, 2025

Otro jugador de gran talento que no se encuentra en una situación muy asentada es Dino Radoncic. El jugador, que hasta hace no mucho disputaba Euroliga, recaló en el Real Betis en que parecía una estrategia para relanzar su estrategia en España. Si bien su curso tampoco ha estado plagado de luces, es una pieza con mucho cartel en ACB. En principio finalizaba contrato, pero el club no ha comentado nada acerca de su adiós, como sí ha hecho con otros jugadores con vínculo hasta junio. Su continuidad, por tanto, parece adscrita a la cautelar. Por caché y cartel parece poco probable que juegue en Primera FEB.

Del Real Betis a la ACB

Ya hay casos confirmados de trasvase de uno de los mejores equipos de Primera FEB el pasado curso a la ACB. Babatunde Olummuyiwa, temporero del Real Betis, ya firmó por Granada, que ocupará la plaza de Baloncesto Sevilla. También Rubén López de la Torre ha aterrizado ya en Murcia. Otros que podrían recalar son De Bisschop y Cvetkovic, ambos vienen de brillar y, además, el serbio ya conoce la competición, 7 temporadas en Liga Endesa a sus espaldas. Por último, a pesar de su año aciago, Álex Suárez podría ser un ‘cupo’ muy interesante en la élite española dada la escasez que viven de nacionales.