La plantilla del Real Betis Baloncesto logró el ascenso en las pistas de Primera FEB. Sin duda, el cuadro contaba con jugadores formidables para la competición como Vitor Benite, Mark Hughes o Dino Radoncic que bien se ganaron el derecho a ser ACB. Sin embargo, el lío burocrático ha sacudido la entidad y quizás algunas de sus piezas más destacadas jueguen en Liga Endesa, pero no con la camiseta de Baloncesto Sevilla.

Mark Hughes, recién renovado, sacude Baloncesto Sevilla en el mercado de fichajes

El discurso dentro de Baloncesto Sevilla ha sido claro desde el primer momento, que el ascenso del Real Betis Baloncesto se acabaría consumando. No obstante, la resolución de la ACB ha negado la mayor y, salvo que la justicia lo impida, seguirán en Primera FEB. Esta circunstancia no es baladí y podría traer consecuencias en la planificación. Pasados unos días, uno de los nombres sobre la mesa es el de su estrella más destacada, Mark Hughes.

El Bàsquet Girona té a prop el fitxatge de Mark Hughes. A Primera FEB amb el Betis ha fet 17,1p, 4,2r i 50% en tirs de 3 #LigaEndesa pic.twitter.com/Gq0w8kuMws — Óscar Herreros (@oscarherreros) July 29, 2025

Mark Hughes fue el jugador más destacado a nivel estadístico del Real Betis en la temporada de su ascenso. Sus guarismos no pasan desapercibidos y, a diferencia de otros jugadores importantes del conjunto, aún no es veterano. Por ello, no es de extrañar que un equipo de ACB haya puesto sus ojos en él. Según ha informado el periodista Óscar Herreros, Bàsquet Girona estaría muy cerca de cerrar el fichaje del escolta en este mercado de fichajes. El jugador, que firmó hasta 2026 justo antes de conocerse la resolución, parece que acabará jugando Liga Endesa, pero no en las filas de Baloncesto Sevilla.

¿Buy-out, negociación o cláusula ACB?

A pesar del lío que rodeaba a Baloncesto Sevilla, había algo que tranquilizaba al seguidor hasta ahora verdiblanco y eran las renovaciones. Mark Hughes, Vitor Benite y David Jelinek firmaron un año más, pero justo antes de conocerse que continuarán en Primera FEB. Ahora, tras los rumores que rodean al máximo anotador del conjunto, muchos se preguntan si Bàsquet Girona está negociando con la entidad, si tienen intención de pagar el buy-out o si existe una cláusula liberatoria que con su truncado ascenso le permita migrar a un equipo ACB.

