La situación de Baloncesto Sevilla, hasta hace días Real Betis Baloncesto, no es para nada sencilla. Los andaluces lograron el ascenso de Primera FEB en la faceta deportiva, pero la parte administrativa está siendo toda una odisea. Las idas y venidas en el asunto son constantes. Desde el club sevillano siempre se han mostrado optimistas, mientras que muchas informaciones daban su presencia en ACB por imposible.

El ex Real Betis Baloncesto, pendiente de la resolución, pero con un plan B

El Real Betis Baloncesto lleva días tratando de cumplir los requerimientos establecidos por ACB. El club se refundó como Baloncesto Sevilla, volviendo a sus orígenes, y volvió a asociarse con Fundación Cajasol, que aseguró que los problemas económicos no serían un problema para dejar la Primera FEB. A pesar de ello, son varias las fuentes que no les dan muchas opciones de recibir un dictamen favorable. Según Encestando, el informe técnico previo no es positivo. Según apuntan desde el medio especializado, los plazos y algunas deudas han sido determinantes para no estar cerca de lograr el ascenso.

Comunicado Oficial



Nos complace anunciar que la Fundación Cajasol se suma al proyecto del club, consolidándose como un apoyo institucional clave en esta nueva etapa.



La apuesta de Fundación Cajasol representa un respaldo firme a los valores que defendemos: el compromiso con el… pic.twitter.com/XQjTzZYXzT — Baloncesto Sevilla (@BaloncestoSev) July 17, 2025

A pesar del pesimismo que presagia este informe previo, la realidad es que la sentencia aún no está dictada. No obstante, los planes de Baloncesto Sevilla para lograr su plaza ACB no parecen acabarse en caso de que esta saliera negativa. Según ha informado el diario ABC, el Real Betis Baloncesto estaría dispuesto a llevar el caso a los tribunales, por lo menos para lograr una medida cautelar que les permita iniciar el curso lejos de Primera FEB. Además, existe jurisprudencia al respecto, ya que el propio conjunto verdiblanco o Gipuzkoa Basket ya ganaron la batalla jurídica en situaciones similares en el pasado.

¿Cómo planifica Baloncesto Sevilla una temporada en estas circunstancias?

La situación que vive Baloncesto Sevilla tiene la planificación deportiva en un impasse importante. Las aspiraciones de jugadores de la plantilla por jugar ACB, los ingresos derivados o el atractivo de una plaza en Liga Endesa determinan en muchos sentidos la gestión del club en el mercado de fichajes. En este sentido, tanto el Real Betis Baloncesto como Coviran Granada seguramente no lo estén teniendo nada fácil para operar. Si ya son dos entidades que podrían sufrir a nivel deportivo en la competición, las circunstancias que los rodean parecen dificultar aún más el reto. Eso sí, en materia de llegadas los granadinos ya han ejecutado varios movimientos. Los sevillanos, por su parte, han centrado más sus esfuerzos en renovaciones.