Sin duda, el hasta ahora Real Betis Baloncesto ha sido uno de los equipos de ACB y Primera FEB que más ha dado de qué hablar. Los sevillanos lograron un ascenso sobre el parquet que, posteriormente, trajo lío burocrático al respecto. Además, por si fuera poco, en mitad de una situación de tal trascendencia, realizaron un cambio de nombre. El paso de la marca verdiblanca a Baloncesto Sevilla retoma una conexión con la historia del club. Eso sí, en mitad de una crisis para la organización.

¿Qué significa dejar de ser “Real Betis Baloncesto”?

Baloncesto Sevilla supone una refundación del nombre de la entidad, pero en la praxis real supone poco cambio. La ciudad de Sevilla siempre ha tenido tradición de baloncesto. Además, el anteriormente llamado Cajasol Sevilla, Caja San Fernando o Banca Cívica siempre aglutinó el sentir de la capital. Sin embargo, en fútbol, la rivalidad entre Real Betis y Sevilla FC es histórica, por lo que la asunción de la marca y los colores verdiblancos supuso un cambio de paradigma de muchos seguidores que se sintieron alejados de la idiosincrasia histórica del equipo del municipio.

𝑁𝑜 ℎ𝑎𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑓𝑒𝑙𝑖𝑐𝑒𝑠 𝑛𝑖 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑖𝑠𝑡𝑒𝑠, 𝑠𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑖𝑒𝑛𝑧𝑜𝑠. pic.twitter.com/MCn6WXk4Yg — Baloncesto Sevilla (@BaloncestoSev) July 17, 2025

El plano subjetivo es extenso y es difícil abarcar las diferentes sensibilidades que las marcas Real Betis Baloncesto y el Baloncesto Sevilla generan. A pesar de ello, parece que la unidad es el faro que ha movido esta iniciativa. Si bien en el plano emocional esta circunstancia tiene alguna implicación, en el plano deportivo tiene pocas. El nombre que reciban no cambiará para nada el roster, aunque sí que podría hacerlo la división en la que compitan. El equipo aún no sabe si militará en Primera FEB tras presentar los requisitos que la ACB solicitaba. A pesar del pesimismo durante días, la implicación de Fundación Cajasol abre la puerta a la ilusión.

Vuelve Cajasol a Baloncesto Sevilla

Si el Cajasol Sevilla fue toda una seña de identidad para la ciudad, las marcas podrían volver a darse la mano. El patrocinador de Baloncesto Sevilla parece volver a implicarse en la entidad al abandonar la marca Real Betis Baloncesto. Según apuntan desde el propio patrocinador, los problemas económicos no serán un problema para estar en ACB. A pesar de ello, por el momento, son muchas las fuentes que aseguran que Coviran Granada no descenderá a Primera FEB. Hasta el día de hoy, no hay resolución por parte de la Liga Endesa. En la ciudad hispalense se acogen a ese regreso, además, de la mano de un nombre con historia; mientras, los granadinos, parecen tener claro que serán ellos los que ocupen la plaza.