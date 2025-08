Primera FEB siempre es una de las ligas más convulsas del panorama español de baloncesto. El Real Betis logró el pasado curso el ascenso, playoffs mediante. Sin embargo, los problemas burocráticos han dejado al actual Baloncesto Sevilla sin ascenso, o eso al menos es lo que ha dicho la resolución de la Liga Endesa ACB. Los andaluces se han visto contra las cuerdas y han actuado en función. En este caso, Pedro Fernández, presidente de la entidad, ha decidido saltar al vacío.

Una jugada arriesgada para Baloncesto Sevilla

El Real Betis, desde el primer momento, tomó una estrategia agresiva en su consecución de los requisitos para el ascenso de Primera FEB. Reuniones con patrocinadores e instituciones, un cambio de nombre a Baloncesto Sevilla y una política comunicativa optimista fue el proceder. Incluso en mitad de la prórroga y con muchas fuentes afirmando la imposibilidad seguían afirmando que lograrían cumplir los requerimientos. Finalmente, ACB les denegó la plaza y se la ofertó a Coviran Granada. A pesar de ello, el presidente bético parece no dar el brazo a torcer y parece ir hasta las últimas consecuencias y no se inscribe en ninguna liga.

🚨 OFICIAL @CompeticionFEB: La #PrimeraFEB 2025/26 estará compuesta por 17 equipos tras la renuncia del @BaloncestoSev



▶️ El próximo viernes día 1, sorteo del calendario de competición en @BaloncestoESP



📝 Más información ⬇https://t.co/HaxTKgN1AQ pic.twitter.com/Tr8hBdRYtP — CompeticionesFEB (@CompeticionFEB) July 30, 2025

Tras la resolución de la Liga Endesa, Pedro Fernández ya avisó que acudiría a los tribunales. El club, hasta ahora llamado Real Betis, busca en los juzgados una medida cautelar que le inscriba en ACB de forma temporal hasta que se esclarezca una situación que a su parecer es del todo injusta. Esta medida no es noticia, pero lo que sí lo ha sido es la no inscripción en Primera FEB. Ya sea como estrategia de sus servicios jurídicos o por una decisión de otra índole, la realidad es que actualmente Baloncesto Sevilla no se encuentra inscrito en ninguna de las dos competiciones. Tanto es así, que incluso la segunda competición nacional, al presentar sus equipos, lo ha hecho con 17 integrantes. Por el momento, se desconoce qué sucederá en caso de no recibir la medida cautelar.

Baloncesto Sevilla, con peor cara que el Real Betis

La situación a la que está sometido el club ha llevado a la entidad a unas dificultades extremas para planificar. Por el momento, ya son varias las bajas. Además, si bien parecía que podrían retener a algunas de sus estrellas, como Mark Hughes, recién renovado, todo apunta a que recalará en Bàsquet Girona. Ya entrado el mes de agosto, ni staff, ni plantilla, ni dirección deportiva saben el sino que tomará el club. Mientras tanto, en Primera FEB y ACB los equipos no dejan de reforzarse de cara a la próxima campaña. Incluso logrando un giro de los acontecimientos y recalando en Liga Endesa, el contexto no es nada favorable.