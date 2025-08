Una de las situaciones más inusuales del verano es la que está viviendo Baloncesto Sevilla. Tras lograr un ascenso bajo la marca Real Betis Baloncesto, actualmente se encuentra en el limbo competitivo. Los sevillanos fueron rechazados por la ACB y decidieron, por la injusticia que consideraban que vivían, no inscribirse en Primera FEB.

El mercado de fichajes de Primera FEB no espera por Baloncesto Sevilla

Muchos equipos que militan Primera FEB ya se preparan de nuevo para el asalto a la liga ACB. En las últimas horas, por ejemplo, Alega Cantabria, que no es uno de los favoritos de la competición, acaba de sumar cedido por el Bilbao Basket al ‘gigante’ chino Jihao Yu. Combinados de la zona alta como Estudiantes y Obradoiro también han sumado talentos como Omar Silverio o Felipe Dos Anjos. Mientras tanto, Baloncesto Sevilla sigue en stand by.

Felipe Dos Anjos únese ao Monbus Obradoiro 🤩



🔗 https://t.co/jwKIpGNe4W pic.twitter.com/XuwNBmc7ae — OBRADOIRO CAB (@OBRADOIROCAB) July 31, 2025

Por el momento no hay información sobre posibles llegadas a Baloncesto Sevilla. Por otro lado, es normal que las noticias no abunden cuando se encuentran en un impasse al margen de las dos competiciones a las que podrían adscribirse. Se desconoce qué sucederá en caso de que no se les otorgue la cautelar, pero el miedo a la desaparición atemoriza al aficionado.

Refuerzos internos, para suplir la escasez

Baloncesto Sevilla no solo no está incorporando piezas, sino que está perdiendo talento. Estrellas del Real Betis, como Olumuyiwa, ya partieron y otras, como Mark Hughes, parecen cerca. Además, proyectos jóvenes con margen para aportar sin necesidad de moverse en el mercado de fichajes, como Mathias Alessanco o Rubén López de la Torre, también han partido y son pocas las perspectivas de futuro, aunque David Gómez mantiene la esperanza.

Nuestro jugador David Gómez, presente en la primera convocatoria de la España B.



¡Mucha suerte, David! 🇪🇸💚 pic.twitter.com/HLBvv4PFDU — Baloncesto Sevilla (@BaloncestoSev) June 24, 2025

Dentro del propio club, la única buena noticia es el crecimiento de una de sus joyas de la cantera. David Gómez ha brillado, cedido por el Real Betis, esta temporada en Hestia Menorca. Tanto es así que se ganó un sitio en la Selección Española B. Su periplo insular finalizaba este verano y, por el momento, es de los pocos refuerzos interesantes de este Baloncesto Sevilla.