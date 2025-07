Estamos a mediados de julio y todavía no tenemos la parrilla completa de los equipos que formarán la temporada 25-26 de la ACB, debido al hecho de que no se ha formalizado el ascenso del Real Betis baloncesto que fue el ganador de la Final Four de Primera FEB, y con la posibilidad de que su puesto sea tomado por Covirán Granada, que fue penúltimo en la clasificación de la Liga Endesa. Repasamos cómo está la situación.

Real Betis: confían en que la ACB apruebe su ascenso

El 16 de julio el Real Betis de baloncesto anunció en un comunicado de prensa en redes sociales que había entregado toda la documentación exigida por la ACB que tenía como límite el 15 de julio, y que a su vez cumplen los requisitos establecidos para la inscripción en Liga Endesa 2025-26.

Y eso es a lo que se acogen desde el Real Betis, que se inscribiría en Liga Endesa como Hereda Sevilla, y así lo ha confirmado el presidente del club en declaraciones a EFE: “99,9% de posibilidades, que sería lo normal pero que hay un 0,1% de que falte algo. No quiero ni pensar en una motivación subjetiva. Los señores de la ACB no son gente de ese tipo y suelen motivar sus decisiones de una manera absolutamente realista”.

Comunicado Oficial



Informamos que en el día de ayer hemos completado la entrega de toda la documentación exigida por la ACB, cumpliendo con los requisitos establecidos dentro del proceso de inscripción para la temporada 2025/26.



La documentación ha sido remitida dentro del… pic.twitter.com/OThbAfiekO — Real Betis Baloncesto (@RealBetisBasket) July 15, 2025

Pedro Fernández considera y enfatiza en EFE que cumplen los requisitos para su ascenso a la ACB de forma oficial, que habrían pagado deudas para poder presentar la documentación requerida: “Me van a decir que estoy dentro. En ningún momento pienso en nada que no sea la ACB. Lo he ganado en la cancha y he presentado la documentación que me pidieron. He pagado el canon. Si he cometido un grandísimo error insalvable y yo he metido la pata, pido disculpas a todo el mundo y me bajo”, aseguró.

Covirán Granada: con optimismo y prudencia para la permanencia

Covirán Granada, por su parte, como posible equipo que recibiría la plaza de Real Betis en caso de no aprobarse su ascenso, se mantiene expectante a la decisión final de la ACB, sabiendo que conseguir la permanencia en los despachos era algo posible incluso a finales de mayo, como informó en su día Solobasket, siendo de los primeros medios en hablar de la posibilidad.

Desde el club consideran que el Betis baloncesto no ha cumplido con todos los requisitos de Liga Endesa para su inscripción y así lo afirma el presidente, Óscar Fernández-Arenas: “Por parte de la ACB no hay confirmación oficial, pero sí mucha información de que el Betis no ha cumplimentado toda la documentación. Nos dicen que hay determinadas partes que no se han cumplido por parte del Betis y que no pasan el escollo de la inscripción”, afirma.

La fecha clave para Real Betis y Covirán Granada en ACB

Si será Real Betis baloncesto o Covirán Granada quien ocupe la última plaza de la Liga Endesa para la temporada 25-26 es algo que se sabrá en una fecha clave: el 24 de julio, que es cuando tendrá lugar la Asamblea General de la ACB.