Tras cinco jornadas disputadas de la Primera FEB, los clubes con proyectos poderosos con intención de subir a la ACB ya están copando las primeras posiciones de la tabla clasificatoria. Entre los más destacados está el Bàsquet Coruña, que ha reforzado su plantilla con un fichaje estrella para la categoría. No obstante, hay otros equipos apurando las opciones de mercado para incorporar jugadores que puedan aportar desde ya.

Bàsquet Coruña anuncia el fichaje de Dino Radoncic

El Básquet Coruña ha reforzado su plantilla con la incorporación del montenegrino Dino Radoncic, quien llega para cubrir la salida de Yoanki Mencía tras su desvinculación del club por motivos judiciales. El jugador, que puede actuar tanto de alero como de ala-pívot, destaca por su polivalencia ofensiva y experiencia en el baloncesto español, tanto en ACB como Primera FEB.

Radoncic cuenta con una amplia trayectoria, habiendo pasado por clubes como Real Madrid, San Pablo Burgos, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife, Gipuzkoa Basket y Casademont Zaragoza, además de disputar Euroliga con el Bayern de Múnich. La pasada temporada en el Real Betis promedió 9,3 puntos y 5,2 rebotes por partido, siendo un fichaje firme para lograr el objetivo del ascenso a ACB.

Miguel Ayesa, nuevo jugador de CB Cartagena

El CB Cartagena ha incorporado a Miguel Ayesa, escolta de 25 años que llega para reforzar el juego exterior del cuadro cartagenero. La pasada temporada militó en el Clavijo de Segunda FEB y cuenta con experiencia internacional tras haber sido convocado con la selección española Sub18, disputando un Europeo en esa categoría.

Ayesa se formó en Estados Unidos, donde jugó cinco temporadas en la NCAA, pasando por William and Mary Tribe y USC Upstate Spartans. Con doble nacionalidad, su regreso a España en 2024/25 le permitió disputar 31 partidos con el Clavijo, promediando casi 7 puntos por encuentro y aportando minutos de calidad desde el banquillo.