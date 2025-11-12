Menorca cayó en Son Moix ante Palmer Basket Mallorca en el derbi balear, a pesar de los 17 puntos de Thad McFadden y los 19 de Littleson. Con dos derrotas consecutivas, el equipo menorquín dirigido por Javier Zamora se sitúa en una irregular duodécima posición de Primera FEB. Ante esta situación y la grave lesión de uno de los bases del equipo, los despachos han reaccionado incorporando un fichaje top y contrastado para reforzar la dirección de juego.

Fer Zurbriggen llega a Menorca como fichaje de lujo

Los despachos buscaban un base capaz de complementar el caudal anotador de McFadden y aportar consistencia al backcourt de Zamora. El argentino de 28 años se presentó como la mejor opción disponible de mercado para incorporarse de inmediato a Menorca, incluso pudiendo estar ya en acción en el duelo ante Oviedo el próximo 22 de noviembre.

Fer Zurbriggen, con pasaporte italiano y experiencia en Obradoiro y Fuenlabrada, llegaba sin equipo tras su paso por Xalapa de México, donde promedió 10,1 puntos, 6,1 rebotes y 4,3 asistencias en 22 partidos con los Halcones, sumando además 7,5 puntos y 7,5 rebotes en seis encuentros de playoffs de la liga mexicana (LNB). El jugador santafesino aportará dirección y anotación desde la posición de base, complementando el juego de los francotiradores que ya forman parte de Hestia Menorca.

Pol Figueras fuera por lesión

El fichaje de Zurbriggen por Menorca llega tras la lesión de larga duración de Pol Figueras, quien sufrió una rotura del ligamento de su rodilla derecha en el partido ante Ourense. El argentino ya coincidió con Figueras en Obradoiro —club con el que también sonó para fichar— y, en el pasado, compartió vestuario con Edgar Vicedo. Ahora, ambos se reúnen en Bintalfa, y Zurbriggen comenta:

“La idea de formar parte de una organización en constante crecimiento gracias al trabajo diario me representa. Todos me hablaron muy bien del club y de la Isla, de la cercanía especial de la afición. Honestamente, llego con muchas ganas de vivir todo eso de cerca”.