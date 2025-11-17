Los jóvenes talentos del baloncesto español cuentan hoy con múltiples vías para abrirse paso hacia la élite. Mientras varias de las principales promesas optan por poner rumbo a la NCAA y otras permanecen en la recién creada Liga U22 —con numerosos jugadores aún en edad júnior o incluso cadete—, destaca especialmente la elección tomada por uno de los campeones del reciente Eurobasket U18. El joven internacional, que ya ha demostrado adaptarse con solvencia a la categoría, se ha consolidado en pocas semanas como uno de los nombres propios del panorama formativo nacional.

Andy Huelves importante ya en Tizona Burgos

“Es un joven de talento descomunal que ya demostró carácter y personalidad en el Eurobasket U18. Su adaptación a la categoría será más rápida de lo esperado”, comentaba en una entrevista en exclusiva Jordi Juste, entrenador de Tizona sobre Andy Huelves al inicio de la temporada oficial.

El jugador español, considerado uno de los prospectos más destacados de la generación de 2007, optó finalmente por no dar el salto a la NCAA ni unirse a la nueva Liga U22. En su lugar, pasó de Zentro Basket Madrid, en Tercera FEB, a Tizona Burgos. En sus primeros ocho encuentros con el conjunto burgalés ha firmado promedios de 9 puntos, 2.4 rebotes y un 30% de acierto desde el triple.

Sin embargo, en las últimas jornadas Andy Huelves ha firmado actuaciones que ya lo sitúan como una pieza de referencia dentro del proyecto. Destacan sus 17 puntos frente a Leyma Coruña o los 10 puntos y cuatro rebotes en el triunfo ante Grupo Alega Cantabria. Su proyección continúa al alza, combinando buenas decisiones, explosividad, capacidad atlética y un sólido tiro exterior.

En el reciente Eurobasket U18 —donde Huelves ha sido un habitual en las categorías inferiores de la selección— firmó promedios de 9.4 puntos, 4.4 rebotes y 2.9 asistencias. Ahora busca dar el salto definitivo en Tizona y en Primera FEB, a la espera de resolver cuál será su camino más allá de la temporada 2025-26. El sistema de Jordi Juste, junto con la oportunidad de compartir vestuario con jugadores como Arnau Parrado, Gerard Jofresa o Ramon Vila, puede convertir a Huelves en uno de los talentos más prometedores del presente y del futuro del baloncesto español.