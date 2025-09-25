A pocas horas de su estreno en Primera FEB, el Grupo Ureta Tizona Burgos afronta un nuevo capítulo de su historia con Jordi Juste al frente. El técnico catalán, que llega tras una brillante etapa en el FC Cartagena, se sienta en el banquillo burgalés con ilusión y ambición. En conversación con Solobasket, Juste repasa nombres propios, define su idea de juego, marca objetivos y comparte cómo afronta este desafío en una categoría tan exigente.
Entrevista con Jordi Juste, entrenador de CB Tizona
Debut este viernes de Grupo Ureta Tizona Burgos contra Melilla Ciudad del Deporte. ¿Cómo llega el equipo?
Estamos todos sanos, pero sí que ha sido una pretemporada un poquito atípica. No por el retraso de los jugadores extracomunitarios, que ya suele ser habitual, pero sí por pequeñas molestias en algunos jugadores y en algunas posiciones, que nos ha hecho cambiar un poquito los planes en el día a día.
También en los pocos partidos de preparación que hemos tenido, nos ha condicionado un poco ciertas situaciones tácticas o ritmos que nosotros queremos tener y que no pudimos tirar de ellos. A nivel de trabajo y de actitud de los jugadores en el día a día han sido maravillosos, han sido muy buenas. Creemos que quizá sin esos ‘problemillas’ el equipo llegaría un poco mejor.
En el roster de Grupo Ureta Tizona Burgos se mantienen piezas de la temporada anterior y llegan nuevos fichajes. Sin embargo, voy con tu llegada a Burgos, ¿por qué acabas tu exitosa etapa en Cartagena y pones rumbo a Tizona? ¿Cómo surgió la opción de llegar a Tizona-Burgos?
Se rumoreaba o se comentaba que la opción Tizona Burgos y Jordi Juste era una opción viable en el futuro. Sobre todo a mediados de la temporada anterior, concretamente a inicio de la segunda vuelta. Los rumores llegaban porque en Tizona las cosas tampoco salían muy bien y también por la expectativa que estaba generando Cartagena.
Pero todo son rumores y se queda en eso. Cuando acaba la temporada, en el último partido del playoff de ascenso a Liga Endesa, me dan el fin de semana libre. Y recuerdo que el lunes ya tengo la llamada de mi agente de que realmente los rumores de Tizona parecían que sí que iban en serio, que había un interés real y que querían hablar conmigo. Y a partir de ahí ya hablamos con José Manuel Naveira, el director deportivo, y no tardamos mucho en llegar a un acuerdo.
Será tu segunda temporada como primer entrenador en Primera FEB. Tizona vivirá su tercera temporada consecutiva en esta categoría. ¿Cómo planteas este inicio de temporada y en general la temporada?
Tizona creo que tiene una cosa muy buena, que es una identidad de juego. Un estilo que ya vienen desarrollando los últimos años, especialmente desde la llegada de Diego Ocampo en LEB Plata. Y es algo que parece ser que a la gente, a la afición, le ha gustado. Y no solo eso, creo que ha dado resultados.
José Manuel Naveira considera que mis equipos también juegan a algo parecido, o tienen la intención de jugar a algo parecido, cada uno con sus matices y sus diferencias, y creo que la idea es mantener eso.
Evidentemente, creo que siempre hay un reto, ya no solo respecto al año pasado, sino tú como entrenador y desarrollar este juego con este equipo, de ser capaz de atacar muy rápido, pero también ser capaz de ser sólido defensivamente. Esa es la parte que a mí me parece más difícil de los equipos que pretendemos jugar rápido, en cualquier categoría, tanto en ACB como en Primera FEB.
Primera FEB no para de crecer en presupuestos y cada temporada la competición es más complicada; equipos que ascienden de Segunda FEB a Primera FEB llegan con toda la fuerza. ¿Dónde se encuentra dentro de este conglomerado un club como Tizona?
El presupuesto condiciona; siempre hay pequeñas subidas o pequeñas bajadas, sobre todo en equipos como Tizona o de media tabla. Dentro de esas pequeñas subidas de presupuesto, yo creo que es tener muy claro qué tipo de jugador quieres y qué número de jugadores necesitas en plantilla.
Además de la apuesta por el jugador nacional, no solo tener los cupos que marca la reglamentación, sino tener una verdadera creencia en el jugador nacional, jugador joven si puede ser, además del trabajo y el desarrollo con ellos. Creo que eso genera identificación con la gente y aparte, creo que estamos haciendo un servicio para nuestro baloncesto. Ese fue el principal objetivo durante la temporada baja, encontrar jugadores que pudiesen desarrollar un estilo de juego rápido. Otros que, aunque no lo sepan, se den cuenta de que lo pueden hacer y que progresen en su juego.
Es importante que se mantengan en este proyecto de Tizona jugadores de la temporada anterior. ¿Pueden aportar y ser claves estos jugadores en el sistema?
Sí, sin duda. Cada uno con sus objetivos distintos, porque si coges a los cinco que siguen, y ahí se puede incluir a Gerard Jofresa porque de la manera que se mueve, de la manera que respira, el trato que tiene con toda la gente alrededor del club, ves que es un jugador más y que no se fue el año pasado. Son seis jugadores que te ayudan mucho en el día a día, te ayudan ya no solo a tu integración como entrenador, a facilitarte las cosas, las pequeñas cosas del día a día que afectan a un club a nivel de disposición de material, horarios, cómo conviven San Pablo y Tizona en un mismo pabellón.
Tote en ese caso venía de ese año en Cartagena. Más o menos, no hay mucha diferencia en ese sentido, sobre todo de entrenamiento en el día a día, del ritmo que queremos en el día a día y la metodología que usamos.
¿Puede ser un modelo parecido al visto en Cartagena?
La primera temporada con Cartagena, mantener esos cinco jugadores creo que nos ayudó mucho para recibir a los nuevos, para explicarles cómo queríamos hacerlo y aquí en Grupo Ureta Tizona Burgos pasa exactamente lo mismo.
La otra mitad son nuevos fichajes en Tizona. ¿Qué esperas como entrenador de ellos?
Creo que hay un poquito de trampa porque son seis jugadores nuevos, pero a dos ya pude entrenarlos en Suecia, que son Felix Terins y Marquis Jackson. Han pasado muchos años y, evidentemente, la propuesta anterior, si tiene alguna similitud, ha cambiado mucho. A nivel quizá de radicalidad en el estilo y la velocidad del juego, pero no en el método.
Ya no tanto Felix, sino Marquis, porque siempre el jugador americano viene de una cultura distinta. Son jugadores a veces difíciles de integrar en la dinámica del equipo a nivel de contexto, de fuera del baloncesto. Y con Marquis uno se asegura que, aparte de su calidad y de su capacidad de anotación, su liderazgo, tanto en la posición de escolta como de base; es un chico excelente, con una ética de trabajo tremenda y que no va a tener ningún problema en relacionarse.
¿La llegada de Gabriel Gil importante por el conocimiento del sistema?
La experiencia tan reciente en Cartagena; creo que el proceso de Gil con este estilo lo pasó el año pasado. Además, venía de una situación personal y deportiva complicada o al menos con muchas dudas. Esa salida de San Antoni, luego termina en Madrid y el equipo desciende.
Fue un tránsito difícil en el cual él se planteaba muchas cosas y yo creo que esa transición ya la pasó. Y ahora mi llegada aquí y su incorporación y la confianza que eso transmite a Gaby, podemos decir que ha empezado la temporada de un modo totalmente distinto a la del año pasado con Cartagena.
¿Andy Huelves es un caso diferente?
Es la apuesta, la confianza en el jugador joven de un talento descomunal. Ya lo habéis visto en el reciente Eurobasket U18, pero evidentemente tiene que adaptarse a la categoría, a un vestuario un poquito más mayor, con más experiencia y con todas las dificultades que eso implica en el día a día.
Ha demostrado ya una personalidad, un carácter y un desparpajo, tanto en el trato como en el juego, que nos indican que su adaptación a la Liga no va a ser difícil o no le va a costar tanto como podríamos imaginar en un chico joven. Nos va a ayudar y va a tener cierto impacto, no tanto ya en nuestro equipo, sino en la Liga de Primera FEB.
¿De Javonte Brown y Jan Zidek?
Zidek le hizo un seguimiento el año pasado porque tuvimos la oportunidad de ficharlo para Cartagena, pero por circunstancias de roster y de renovaciones no lo hicimos. Le he seguido porque me parece un jugador con una versatilidad muy importante en el 4 y 5. Tiene un físico que, si el jugador progresa en el juego y en su actitud y el entendimiento de situaciones tácticas, tiene un físico privilegiado para jugar en ACB. Y tiene esa versatilidad que te da ese tiro de 3 tan bonito, tan estilizado que tiene. Juega muy duro también cuando da el poste bajo.
Javonte es un jugador que procede de Canadá. Ha venido con una actitud muy abierta de aprendizaje, de escucha. Evidentemente, viene de una cultura totalmente distinta; ya no hablemos del ritmo del juego. A pesar de los 2’13 que tiene que manejar cada día, sí que tiene unas intenciones de ritmo, de correr, tanto en transición al ataque como en defensa, buenas e interesantes. Ahora la progresión y el aprendizaje están en la suma de esfuerzos que sea capaz de hacer. Como somos un equipo que no pretende que sus jugadores jueguen más de 5 minutos seguidos, sí que somos positivos de que él pueda hacer esa adaptación, que se acostumbre a jugar de esa manera.
Has dejado ya muchos matices de cómo piensas montar Tizona y cómo se verá el equipo, pero ¿cómo será así, a grandes rasgos, este estilo de juego que quieres implementar?
Transiciones muy rápidas. Mucho tiro de 3, ya que las ventajas generadas normalmente se consiguen en media pista. Entre la línea de 3 y la línea de 3 ya se consiguen una serie de ventajas, que es lo que buscamos. Eso te lleva a que el resto de defensa te tenga que parar la penetración y eso te libera tiros de 3. Yo creo que es donde generas la ventaja y cómo reacciona la defensa lo que te permite tanto volumen de tiro de 3. Eso a veces no se entiende, pero la idea va por ahí.
Lo que también más queremos hacer es esa capacidad de atacar rápido y ser sólidos defensivamente. Ser capaces de, si podemos robar el balón, evidentemente, siempre que lo permita la situación de canasta o la situación de que se pite, si podemos presionar, presionaremos, pero si no podemos hacerlo y robar el balón rápido, el equipo tiene que estar preparado para defender ataques más largos.
Ahí entraña la dificultad con estos equipos, con esta tipología de jugador, porque creo que no tenemos a un especialista defensivo en el equipo. No tenemos a un exterior que en uno contra uno sea infranqueable, que pase muy bien los bloqueos sin ayuda de nada. Creo que no tenemos ese tipo de jugador.
¿Cómo viviste tu aventura por Cartagena?
Es un recuerdo maravilloso cuando piensas en lo que conseguimos el año pasado, pero el primer año con el ascenso de FC Cartagena también fue muy bonito, sobre todo por el final. La ventaja con la que llegamos a Zamora en el partido de vuelta parecía inaccesible y que tendríamos que ir por el camino largo, pero la verdad es que ese final de partido fue el resumen de todo el año. Ahí nos salió todo, absolutamente todo.
Nos lleva a un recuerdo muy bonito y la temporada pasada fue algo increíble, algo increíble que a todos creo que nos va a costar olvidar y a veces intentas valorar por qué lo conseguimos, qué cosas hicimos bien para llegar a ese nivel tan lejos y te cuesta enumerar las cosas positivas. No eres muy consciente de por qué llegaste. Trabajamos muchísimo, no sé si más que otros, pero dentro de lo que nosotros considerábamos que teníamos que hacer, nos implicó trabajar mucho. Fue algo muy enriquecedor y que no voy a olvidar nunca, hasta espero jugar otro playoff y pasarlo.
¿Cómo fueron todos aquellos años de decidir hacer la maleta e irte fuera de España a entrenar? ¿Qué tal todas aquellas experiencias por Serbia, Irlanda, Suecia y Finlandia?
Belgrado fue la toma de decisión de que Jordi Juste quería ser entrenador y solo entrenador, porque mi etapa en Cataluña combina las direcciones técnicas con entrenador de Primera Catalana, de Copa Cataluña y poco más. Yo nunca entrené en EBA. Tenía interés en lo que era la escuela yugoslava, y ese interés me llevó a tomar el paso y a irme allí. A partir de ahí encontré un sitio para poder entrenar, ejercer de entrenador, aprender muchísimo de todo lo que veía y una experiencia vital y deportiva muy interesante. Luego, para vivir allí era complicado, y más siendo extranjero.
El nivel de vida es muy bajo, los sueldos eran muy bajos, y no buscaba eso concretamente. Un año fue idílico, fue muy bonito, pero uno tiene que comer y el futuro no estaba garantizado. La etapa de Irlanda la resumo como una etapa casi no profesional a nivel deportivo, pero sí muy enriquecedora para dar los siguientes pasos y poder aprender el inglés.
Luego va a aparecer la etapa de Suecia-Finlandia, que un poco las uno o las dos, porque Finlandia duró muy poquito, donde Jordi y usted empiezan a conocer lo que es el baloncesto profesional, la dinámica de un equipo profesional, de dobles sesiones, de trabajo de scouting, de viajes, de competir, la competición, la liga, los playoffs, uno conoce todo eso.