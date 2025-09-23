El mercado de fichajes de la temporada 2025/26 parece estar siendo uno de los más movidos de las últimas campañas. Muchos son los jugadores que han puesto rumbo a diferentes destinos. Sin embargo, una de las circunstancias que es poco habitual es ver como un equipo que la pasada campaña disputaba la Euroliga, pesca en Primera FEB.

Regresa a Alemania tras su paso por Alega Cantabria en Primera FEB

Una de las mayores fábricas de talento de toda Europa es ALBA Berlín. La política de desarrollo de talento joven de los germanos es envidiada y copiada por gran parte del panorama europeo. Uno de los talentos de su baloncesto formativo, Bennet Hundt militó el pasado curso en Primera FEB de la mano de Alega Cantabria. Después de un curso en positivo, pero sin un brillo superlativo, se encontraba sin equipo. Eso sí, tratando de ganarse un puesto en el club que le vio nacer.

📝 OFICIAL: Bennet Hundt se incorpora a las filas del Grupo Alega Cantabria.



¡Bienvenido Bennet! ❤️💚https://t.co/HdZMa09zAa#BaloncestoDePrimera pic.twitter.com/KBRNA50huT — Grupo Alega Cantabria (@GrupoAlegaCant) July 13, 2024

Hasta la fecha el que había sido jugador de Alega Cantabria se encontraba a las órdenes del técnico de ALBA Berlín completando su pretemporada. No es el único caso de jugador que hace trabajo fuera de la dinámica normal del cuadro para desarrollarse él y completar equipos a los que les pueden faltar efectivos. Sergi García en el Real Madrid o Iroegbu en Valencia Basket son algunos ejemplos. Sin embargo, en el caso de Bennet Hundt ha servido para acabar firmando por una temporada por el equipo, como bien han hecho oficial en sus redes.

Bennet Hundt salta de Primera FEB a la BCL

ALBA Berlín viene siendo uno de los clubes asiduos a la Euroliga. Sin embargo, el próximo curso no seguirán vinculados a la competición. De hecho, ni siquiera a la Eurocup. La proximidad de la FIBA con la NBA está acercando a muchos conjuntos a la BCL en detrimento de la competición organizada por la Eurleague. En este sentido, el salto que dará Bennet Hundt de Priemera FEB a BCL en el mercado de fichajes será menor, aunque no por ello dejará de ser grande y, por ello, sorprendente.

BENNET BLEIBT 🤩



Einjahresvertrag: Bennet Hundt absolviert mit unserem Team bereits die Preseason und jetzt ist klar: Der 27-jährige Point Guard unterschreibt bei uns bis zum Ende der Saison 2025/26 und komplettiert somit unseren Kader! 🙌



Schön, dass Du bleibst, Bennet! 💛💙 pic.twitter.com/t0wJcf7MWl — ALBA BERLIN (@albaberlin) September 22, 2025

Los números de Bennet Hundt