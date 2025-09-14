La Primera FEB afronta sus últimas semanas de preparación y comienza a encender los focos para la primera jornada oficial. Los clubes ultiman el mercado en busca de fichajes que puedan completar las plantillas con tal de lograr los objetivos que marque las directivas. En ese contexto, Flexicar Fuenlabrada ha sido protagonista con dos incorporaciones de renombre que le colocan como uno de los candidatos a ascender a la ACB.

Vitor Benite fichaje estrella de Flexicar Fuenlabrada

El Flexicar Fuenlabrada ha dado un golpe en la mesa en el mercado al anunciar el fichaje de Vitor Benite, escolta internacional brasileño de 35 años y reciente MVP de la Final 4 de Primera FEB. El jugador llega tras proclamarse campeón de la Americup con su selección y firma por una temporada, hasta el verano de 2026.

Con más de una década en España y casi 300 partidos en la ACB, Benite aterriza en el Fernando Martín como un refuerzo de primer nivel. Su capacidad anotadora y su extenso palmarés, tanto en clubes como con Brasil, lo convierten en una pieza clave para un Fuenlabrada que quiere dejar clara su ambición de pelear por el ascenso a la ACB desde el primer día.

Flexicar Fuenlabrada se refuerza con el asistente Lassi Nikkarinen

El Flexicar Fuenlabrada ha oficializado la incorporación del internacional finlandés Lassi Nikkarinen, base de 28 años que aterriza en el Fernando Martín tras firmar una temporada estelar en su país. Con el Helsinki Seagulls conquistó el título liguero y, a nivel individual, fue reconocido como mejor jugador nacional, mejor defensor y máximo asistente de la competición, confirmando su rol de referente en la liga finlandesa.

Lassi Nikkarinen llega a la Primera FEB en un momento bueno de su carrera, con capacidad de proyección y seguir creciendo en el baloncesto español. Además, el finlandés ha logrado títulos importantes en su país y acumula experiencia en la NCAA con Montana State. En su última campaña logró un promedió un total de 8,9 puntos, 3,1 rebotes y 8,8 asistencias por partido.

Pablo Hernández: una vuelta al Palencia para pretemporada

Pablo Hernández regresa temporalmente al Baloncesto Palencia para reforzar la plantilla durante la pretemporada. El alero gallego de 28 años aportará experiencia y profundidad al equipo de Natxo Lezkano durante septiembre y octubre, mientras evalúa posibles ofertas de otros clubes. Su regreso permitirá al técnico palentino contar con más alternativas en entrenamientos y amistosos, recordando su paso destacado por el equipo la pasada campaña en Primera FEB.