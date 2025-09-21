La Primera FEB arrancará oficialmente el 26 de septiembre, con un curso que se apasiona igualado y como muchos proyectos destinados al ascenso. Mientras los equipos preparan el debut en la jornada inaugural, las direcciones deportivas de los clubes ultiman los movimientos de mercado, incorporando jugadores clave para reforzar sus plantillas y encarar la temporada con opciones de cumplir sus objetivos.

Movistar Estudiantes se refuerza con el fichaje de Hansel Atencia

Hansel Atencia se une temporalmente al primer equipo masculino de Movistar Estudiantes para cubrir las bajas por lesiones, entre ellas la de Filipović, que estará fuera varias semanas. El base colombiano, que ya vistió la camiseta del club en la antigua LEB Oro durante la temporada 2022-23, aportará experiencia y conocimiento de la liga durante este mes de refuerzo.

El internacional colombiano reforzará los entrenamientos bajo la dirección de Toni Ten y ayudará al equipo a mantener la solidez en la pretemporada. Su llegada coincide con los primeros compromisos del equipo, incluido el XII Torneo Ciudad de Getafe, donde debutará junto a Sasu Salin, reciente incorporación tras el Eurobasket.

Hestia Menos consigue la cesión de Fynn Schott

Fynn Schott se incorpora oficialmenteal Hestia Menorca para la próxima temporada tras un acuerdo de cesión con Gran Canaria. El joven ala-pívot austriaco, que destaca por su altura y polivalencia, llega a la Primera FEB para reforzar el juego interior del equipo dirigido por Javi Zamora y aportar experiencia tras sus pasos por el filial del Gran Canaria y la selección absoluta de Austria.

El joven internacional austriaco llega a Menorca con mucha motivación: “Estoy muy agradecido por la oportunidad y quiero aportar al máximo para que el equipo logre sus objetivos, defendiendo esta camiseta con compromiso y dedicación”. Por su parte, Jaka Lakovic destacó la versatilidad y proyección del jugador: “Fynn es un talento en crecimiento, con físico, movilidad y polivalencia. Esta cesión es ideal para que gane minutos, experiencia y confianza, y estamos seguros de que será una pieza importante tanto para él como para el equipo”.