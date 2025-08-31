El mercado de la Primera FEB llega a su fin, y ya se vislumbra en el horizonte la primera jornada de una temporada que promete intensidad y máxima competencia en la lucha por los dos ansiados ascensos a la Liga Endesa. La cita inaugural, prevista para el 27 de septiembre, pondrá fin a una temporada baja marcada por numerosos movimientos y fichajes, entre ellos la llegada de varios jugadores procedentes de la NCAA, que vivirán su primera experiencia en el baloncesto profesional. Solobasket analiza a algunos de estos jugadores mientras se espera conocer la contribución que podrán aportar en la Primera FEB.

Nico Galette: Youngstown State – Hestia Menorca

El interior estadounidense es uno de los movimientos importantes de la temporada baja de Hestia Menorca que dirige Javier Zamora. Natural de Rahway en New Jersey, Galette aterriza en la isla balear tras formar parte en NCAA de Sacude Heart Pioneers y los Penguins de Youngstown en Ohio con promedios de 13.5 puntos y 7.5 rebotes. Se espera que pueda ser una pieza destacada de Menorca a partir de su capacidad defensiva en un juego interior que formará al lado de Vicedo, Arteaga y Emmanuel Wembi.

Sebastian Thomas: Rhode Island – FC Cartagena

Cartagena vivirá una nueva temporada en Primera FEB y lo hará con Félix Alonso como head coach en una plantilla renovada. Desde NCAA aterrizan Sebastian Thomas, uno de los directores de juego del equipo, además de Isaiah Rivera, combo 2/3 procedente de DePaul. Solobasket se centra en Thomas, ya que se puede convertir en uno de los nombres propios de Primera FEB tras su periplo NCAA por los Rams de Rhode Island y su incursión durante el curso 23-24 en los Great Danes de Albany.

El base de Providence promedió 17,2 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias durante su último año en la NCAA. Sebastian Thomas destaca por su velocidad, control del ritmo y manejo de balón, pero también llega a Cartagena con la clara intención de explotar su faceta anotadora, tal y como hizo con los Rams. Su potencial ofensivo es evidente, y en los últimos tiempos ha trabajado para mejorar su rendimiento defensivo, aunque todavía deberá seguir afinando aspectos como su porcentaje en tiros de tres puntos.

Boubacar Coulibaly: Pepperdine – Alicante

Coulibaly formará pareja interior con Kevin Larsen en el esquema de Rubén Perelló tras su paso por los Southern California Trojans y, desde 2022, por los Waves de Pepperdine, donde en su último año de NCAA promedió 9,4 puntos y 6,7 rebotes, coincidiendo con el español Alonso Faure. Natural de Bamako, se convirtió en el octavo fichaje de la temporada baja alicantina y, gracias a su capacidad de intimidación y dominio en el rebote, aspira a convertirse en uno de los protagonistas de su primera experiencia profesional.

Lance Terry: Georgia Tech- Gipuzkoa Basket

Procedente de la tecnológica de Georgia, Lance Terry llega a Gipuzkoa con el objetivo de convertirse en pieza importante de Sergio García, a la espera de ver si es uno de los nombres propios del mercado de fichajes de Primera FEB. Natural de Newman, formó parte de 2019 a 2022 de Gardner-Webb Runnin y desde 2022 de los Yellow Jackets de Georgia Tech, con promedios en su último año de NCAA de 14.5 puntos y 3.2 rebotes. Es un anotador solvente y buen manejador que ayuda al base con la posibilidad de aportar desde diferentes roles. Sumó un 35,8% en tiro de tres puntos en su mapa de tiro con un Terry que no destaca en la vertiente defensiva.

Óscar Siquier: NBA Academy – Fibwi Palma

El base español, primer jugador becado por la academia de la NBA, se une a los 19 años al conjunto de Mallorca procedente de Latinoamérica. Antes de su marcha, disputó encuentros en la Liga EBA con Portals y Ciutat d’Inca. A pesar de su juventud, ahora trabajará bajo las órdenes de Pablo Cano, buscando sumar minutos detrás de jugadores clave como Jorge Martínez y Lucas Capalbo.

El caso de Palmer Basket Mallorca Palma

Tres jugadores españoles con reciente experiencia en la NCAA se incorporan al Palmer Basket de cara a la temporada 2025-26. Golden Dike, procedente de Menorca; Ismael Massoud, de Tbilisi; y Jesús Carralero, de Gipuzkoa, se suman a la plantilla dirigida por Marco Justo, el técnico que recientemente llevó a España U18 al título del Eurobasket. Este trío espera tener un papel clave en el objetivo del equipo: asegurar la permanencia en la Primera FEB.

Golden Dike : Loyola Maryland Greyhounds (2019-2024)

: Loyola Maryland Greyhounds (2019-2024) Ismael Massoud : Wake Forest Demon Deacons (2019-2021), Kansas State Wildcats (2021-2023), Georgetown Hoyas (2023-2024)

: Wake Forest Demon Deacons (2019-2021), Kansas State Wildcats (2021-2023), Georgetown Hoyas (2023-2024) Jesús Carralero: Campbell Fighting Camels (2019-2023), Missouri Tigers (2023-2024), Bethune-Cookman Wildcats (2024-2025)