Aunque el mercado ACB sigue activo y con movimientos interesante son los grandes equipos como Barça Basket, Valencia Basket o incluso Real Madrid, la Primera FEB también ha vivido una semana intensa con operaciones de fichajes y salidas. Los clubes que pelean por el ascenso y otros que están más abajo en la tabla clasificatoria han sido los protagonistas del mercado.

Monbus Obradoiro se hace con el fichaje de Micah Speight

El Monbus Obradoiro ha reforzado su dirección de juego con el fichaje de Micah Speight, un base con amplia experiencia en la categoría que aterriza en tras una breve etapa en ACB con Coviran Granada, donde su rendimiento ha estado alejado de las expectativas que generó su incorporación. El estadounidense ya ha pasado pruebas médicas y está a disposición del equipo para poder incorporarse a los entrenamientos y debutar.

Su contratación responde a una apuesta de futuro y a la intención del club de asegurar profundidad en la plantilla ante posibles contratiempos, especialmente en el perímetro. Con un recorrido que incluye pasos por Oviedo, Palencia, San Pablo Burgos y MoraBanc Andorra, Speight podría ser la pieza que falta al engranaje de Obradoiro para regresar a la ACB. De momento, los gallegos van cuartos en la clasificación de Primera FEB con un balance positivo de 6-2.

Un internacional sobresaliente en el Eurobasket para Palmer Mallorca

El Palmer Basket Mallorca ha hecho oficial el fichaje de Duda Sanadze, alero georgiano con amplia experiencia internacional, para fortalecer su juego exterior del conjunto de Lucas Victoriano. Tal y como ha indicado el club en el comunicado, se espera que Sanadze aporte anotación, capacidad en el uno contra uno y solidez defensiva.

Tras un EuroBasket sobresaliente con Georgia, donde promedió 10,3 puntos y destacó con 19 tantos ante Finlandia en cuartos de final, Sanadze llega tras su paso por Grecia y Dubai. Su trayectoria incluye también ACB, Italia, Polonia, Portugal y otras ligas europeas, consolidándose como un jugador veterano y confiable en competiciones de alto nivel.

Fernando Zurbriggen refuerza el Hestia Menorca

El Hestia Menorca ha fichado al base argentino Fernando Zurbriggen, procedente de los Halcones de Xalapa, para reforzar la plantilla tras la baja de larga duración de Pol Figueras. Zurbriggen, con experiencia en Argentina, España y México y presencia en la selección absoluta albiceleste, completa la dirección de juego del cuadro menorquín y aportará en solidez defensiva, siendo esta una de sus principales virtudes.