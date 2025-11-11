El mercado ACB sigue dando de qué hablar en los últimos días, con movimientos interesantes en forma de salidas, fichajes o cesiones en algunos casos concretos. Los clubes que están abajo en la tabla, como Coviran Granada, han sido uno de los más activos de la semana, con operaciones que están a punto de hacerse oficiales y con refuerzos que podrían llegar en las próximas semanas.

Micah Speight se marcha de Covirán Granada y jugará cedido en Primera FEB

El futuro de Micah Speight en el Coviran Granada parece sentenciado. El base estadounidense con pasaporte español está muy cerca de jugar cedido en el Monbus Obradoiro de Primera FEB, tal y como ha adelantado Ideal. Según hemos podido confirmar en Solobasket, el acuerdo entre las partes está prácticamente cerrado, por lo que el jugador no volverá a ejercitarse bajo las órdenes de Ramón Díaz.

Durante su breve etapa en Granada, Speight no ha conseguido adaptarse al ritmo de la máxima categoría del baloncesto español y sus cifras están muy alejadas de las expectativas que generó su fichaje en verano. El estadounidense, que ya no estuvo presente en el partido de ACB contra Valencia Basket, se despide del cuadro andaluz sin haber dejado huella.

Micah Speight y una salida de Covirán Granada beneficiosa para todos

La salida de Micah Speight supone un movimiento positivo para el Coviran Granada, que libera espacio salarial y una ficha en una plantilla que contaba con un jugador más de lo habitual. El club andaluz gana margen para reforzar posiciones más necesitadas y ajustar su estructura deportiva tras un inicio irregular en la Liga Endesa, donde sigue colista con un balance negativo de 1-5.

Para Speight, el cambio representa una oportunidad ideal para recuperar protagonismo y confianza. En el Monbus Obradoiro, actual cuarto clasificado de la Primera FEB con un balance de 5 victorias y 2 derrotas, encontrará un entorno competitivo que buscará el ascenso a la ACB.

Micah Speight y sus partidos en ACB con Coviran Granada