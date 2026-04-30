En la recta decisiva de la Liga Endesa, la pelea por la permanencia se recrudece y promete ser feroz entre varios equipos decididos a evitar las dos últimas plazas. Incluso el Coviran Granada, con un balance de 5-23 y dos triunfos consecutivos, mantiene vivas —aunque mínimas— sus opciones de salvación. Mientras tanto, conjuntos como MoraBanc Andorra, San Pablo Burgos, Dreamland Gran Canaria y Casademont Zaragoza afrontan cada jornada como una final, en busca de esas victorias que les aseguren seguir un año más en la élite del baloncesto español.

Gran Canaria en busca de un fichaje final

Todos los equipos implicados en la pelea por la permanencia en la Liga Endesa siguen muy atentos al mercado de fichajes, buscando ese último movimiento que pueda marcar la diferencia. En ese escenario, el Dreamland Gran Canaria aparece como el conjunto más activo en este momento, con un objetivo muy definido y que, además, ya conoce el proyecto claretiano tras su paso en la última década.

En paralelo a ese trabajo en los despachos, llegó una victoria de enorme sufrimiento para el conjunto canario ante Unicaja (100-101), en un duelo decidido al límite. El gran protagonista fue Wong, autor de 29 puntos, perfectamente acompañado por Pelos y Chimezie Metu, claves en un triunfo que mantiene vivo al equipo en la lucha.

La posición de cinco es la que se quiere mejorar, más tras el no de Ibou Badji hace unos días y sería Ondrej Balvin quien podría llegar para los últimos partidos de Dreamland Gran Canaria en forma de fichaje para ‘Che’ García. De momento suena como posible rumor, pero su llegada aportaría profundidad y experiencia, tras su paso esta temporada por Hong Kong Bulls de la NBL de China.

Balvin ya visitó los colores de Gran Canaria desde 2017 hasta 2019 dejando unos promedios de 8 puntos,5.7 rebotes y 11 de valoración, viendo como su última experiencia en Liga Endesa fue en 2024-25 como parte del Monbus Obradoiro, antes de emprender la aventura de Hong Kong. El center checo de 33 años, es una de las opciones que maneja las oficinas y apuntar así el juego interior en busca del billete para la permanencia.

Brandon Jefferson debutará ante el Barça Basket

Los despachos del Dreamland Gran Canaria continúan trabajando en la búsqueda de refuerzos: uno para el perímetro (ya llegó) y otro para el juego interior. Este último todavía no se ha concretado de forma oficial, pero en cambio el base Brandon Jefferson sí podría estrenarse este domingo en el Palau Blaugrana ante el Barça Basket, con su presentación prevista para el día siguiente ya en Gran Canaria.

Jefferson no participó en el último encuentro frente a Unicaja, mientras la expedición del conjunto insular ya ha puesto rumbo a Barcelona desde Málaga, a la espera de la posible incorporación del nuevo director de juego.