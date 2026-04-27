El mercado ACB ha obligado al Gran Canaria a moverse con rapidez en el tramo decisivo de la temporada, en un contexto marcado por la urgencia de resultados y la lucha por la permanencia. El equipo canario, acostumbrado en los últimos años a pelear en la zona media-alta de la clasificación e incluso en competiciones europeas, se encuentra ahora en una situación delicada que le obliga a reaccionar tanto en el plano deportivo como en la planificación de la plantilla.

Gran Canaria se refuerza con Brandon Jefferson

El Gran Canaria ha incorporado oficialmente a Brandon Jefferson para reforzar su plantilla en el tramo final de la temporada en la Liga Endesa. El base estadounidense llega procedente del AS Karditsas de Grecia, donde ha firmado una media de 15,3 puntos, 3,7 asistencias y 2,5 rebotes por partido, además de 15,7 puntos y 4,8 asistencias en la Basketball Champions League.

Jefferson es un base con amplia experiencia internacional, ya que ha pasado por ligas de Finlandia, Alemania, Francia, Italia, China y Eslovenia, entre otras. A lo largo de su carrera ha destacado por su capacidad anotadora, con promedios de hasta 17,2 puntos en el Strasbourg y 18,6 en la liga china.

Los motivos del fichaje de Brandon Jefferson por el Gran Canaria

El Gran Canaria ha decidido fichar a Brandon Jefferson porque necesita reforzar de forma urgente su capacidad ofensiva y su dirección de juego en un momento crítico de la temporada. El equipo ha encadenado una racha muy negativa en la Liga Endesa, con varias derrotas consecutivas que lo han colocado en la zona baja de la clasificación.

Jefferson llega como un base anotador y con experiencia, capaz de generar puntos y asistir, algo que el equipo estaba echando en falta en los últimos partidos. La situación del club es complicada porque está peleando por la permanencia y el calendario no ayuda, por lo que el fichaje del base estadounidense se entiende como un intento de reaccionar a tiempo, sumar más calidad en ataque y mejorar las opciones de salvar la categoría.

La situación real del Gran Canaria en la ACB

El Gran Canaria afronta un calendario muy complicado en su pelea por la permanencia en la Liga ACB, con partidos clave ante equipos de alto nivel como Unicaja, Barça Basket, La Laguna Tenerife (en dos ocasiones), Valencia Basket, BAXI Manresa y Hiopos Lleida. Con solo 8 victorias y situado en la zona baja de la tabla, concretamente antepenúltimo con un balance de 8-20, el equipo necesita sumar triunfos de forma inmediata.