El mercado de fichajes Euroliga no se detiene ni con unas fases finales de la competición en ciernes. Uno de los equipos que más está dando de qué hablar es el Fenerbahce de Saras Jasikevicius, incluso estando vivo en el torneo y con posibilidades de ganarlo. El puesto de base es uno de los quebraderos de cabeza, pero no el único.

Saras Jasikevicius apuntala su pintura en el mercado de fichajes Euroliga

Los sustitutos para Devon Hall son noticia entre la información de la entidad. Saras Jasikevicius parece tener ya encarrilada la llegada de Trent Forrest a su disciplina. Sin embargo, no es el único movimiento que perfila la plantilla de la temporada que viene. En este sentido, las declaraciones del veterano del roster de Fenerbahce, Nicolo Melli, sobre su posición en el mercado de fichajes Euroliga.

Nicolo Melli es uno de los jugadores que terminaba contrato este verano. Su futuro en el mercado de fichajes Euroliga no ha estado especialmente marcado por la rumorología. De hecho, las informaciones apuntaban más a una renovación con el cuadro de Saras Jasikevicius. Sus declaraciones lo confirman: “Diría que estamos avanzando bien. Me gusta Estambul. Me gustan los aficionados. Mi hija siempre está cantando el himno del Fenerbahce. Así que veremos”.

Nicolo Melli se sumería a la confección de un Fenerbahce candidato

Nicolo Melli parece que continuará en la disciplina de Saras Jasikevicius. El conjunto otomano tiene ciertamente atados a sus pilares para el futuro. A Talen Horton-Tucker le queda otro año, al igual que a Biberovic o Jantunen. Por otro lado, Bonzie Colson tiene un +1 que podría acabar haciéndose efectivo. Todo ello, con un verano que podría ser movido.

🗣️Nicolò Melli comments on (and confirms) the rumors about an upcoming contract extension with Fenerbahçe.



“I’d say we’re making good progress. I like Istanbul. I like the fans. My daughter is always singing the Fenerbahçe anthem. So we’ll see" 🟡🔵 pic.twitter.com/EIDImxPzOS — Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) April 24, 2026

Uno de los nombres del mercado de fichajes del actual campeón Euroliga es Trent Forrest, que parece prácticamente hecho. Además, habrá que ver qué encuentran para fortificar su posición de escolta, donde Brandon Boston no convence y con Wilbekin recién cortado. Por si fuera poco, habrá que ver los movimientos en la pintura. Más allá de la renovación de Nicolo Melli, ni Birch, ni Chris Silva están marcando diferencias.